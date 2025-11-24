Natal de Curitiba começa nesta segunda: veja o que fazer na primeira semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (24/11), Curitiba entra oficialmente no clima de Natal. Até o dia 6 de janeiro, serão mais de 150 atrações espalhadas por todas as regiões da cidade. A abertura da programação está marcada para as 19h, na Praça Santos Andrade, com a primeira apresentação do espetáculo “A Inesquecível Fábrica de Emoções”, que inaugura a temporada de shows ao ar livre.

A partir de 27 de novembro, a praça ganha um segundo palco, montado em frente à UFPR, que receberá o espetáculo “Abrace o Mundo”. Toda a área estará decorada com iluminação especial, trenzinho elétrico, Casa do Papai Noel e uma árvore de 20 metros de altura, que promete ser um dos pontos mais fotografados da programação.

Além das atrações centrais, a tradicional roda-gigante da Rua XV de Novembro também começa a funcionar nesta semana. A partir de terça-feira (25/11), o equipamento estará aberto ao público com novidades. A estrutura deste ano conta com 16 cabines, cada uma com capacidade para quatro pessoas (dois adultos e duas crianças), permitindo que até 64 visitantes façam o passeio ao mesmo tempo.

Quem passar pelo Centro já encontra também as feiras natalinas em funcionamento, tanto na Santos Andrade quanto na Praça Osório, com artesanato, gastronomia e produtos típicos. As atrações também chegam às regionais, que começam a receber apresentações itinerantes e atividades culturais ao longo dos próximos dias. A seguir, confira o que abre nesta primeira semana de programação.

A Inesquecível Fábrica de Emoções : Apresentações nos dias 24, 25, 26 e 28 de novembro, 1º a 6, 8 a 11 e 21, 22 e 23 de dezembro, às 21h00;

: Apresentações nos dias 24, 25, 26 e 28 de novembro, 1º a 6, 8 a 11 e 21, 22 e 23 de dezembro, às 21h00; Natal na Rua Mário Tourinho : O Grupo Servopa volta a patrocinar a decoração “instagramável” do Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, na Rua Mário Tourinho, no Campina do Siqueira. Funciona todos os dias.

: O Grupo Servopa volta a patrocinar a decoração “instagramável” do Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, na Rua Mário Tourinho, no Campina do Siqueira. Funciona todos os dias. Natal Felice Santa Felicidade : Casa da Befana, Vila de Natal da Befana na Fábrica da Família Túlio, aberta à visitação às quartas, quintas e sextas, das 17h às 21h, aos sábados, das 14h às 21h; e aos domingos, das 12h às 21h;

: Casa da Befana, Vila de Natal da Befana na Fábrica da Família Túlio, aberta à visitação às quartas, quintas e sextas, das 17h às 21h, aos sábados, das 14h às 21h; e aos domingos, das 12h às 21h; Natal na Regional Matriz : Um espetáculo natalino será encenado em nove regionais. A montagem com espírito infanto-juvenil tem como protagonista o Anjo Gabriel que poeticamente conta para o público a história do Nascimento de Jesus Cristo com músicas e coreografias. Atração no Memorial de Curitiba na terça-feira (25/11), das 14h às 17h;

: Um espetáculo natalino será encenado em nove regionais. A montagem com espírito infanto-juvenil tem como protagonista o Anjo Gabriel que poeticamente conta para o público a história do Nascimento de Jesus Cristo com músicas e coreografias. Atração no Memorial de Curitiba na terça-feira (25/11), das 14h às 17h; Natal na Regional Bairro Novo : Apresentações no Clube da Gente do Bairro Novo, na quarta-feira (26/11), das 14h às 17h;

: Apresentações no Clube da Gente do Bairro Novo, na quarta-feira (26/11), das 14h às 17h; Natal na Regional Pinheirinho : Apresentações na Rua da Cidadania do Pinheirinho, na quarta-feira (26/11), das 14h às 17h;

: Apresentações na Rua da Cidadania do Pinheirinho, na quarta-feira (26/11), das 14h às 17h; Natal do Largo da Ordem : Sacadas transformadas em palcos para o auto natalino, um Papai Noel gigante guiando o percurso da Praça Garibaldi ao Largo da Ordem e atrações como a Árvore da Vida de 11 metros e a decoração especial nos prédios históricos. Abertura na quarta-feira (26/11). Apresentações 26, 27, 30 de novembro; 01, 02 e 03 de dezembro, às 20h, nas quintas e sextas, e às 20h15, de segunda a quarta;

: Sacadas transformadas em palcos para o auto natalino, um Papai Noel gigante guiando o percurso da Praça Garibaldi ao Largo da Ordem e atrações como a Árvore da Vida de 11 metros e a decoração especial nos prédios históricos. Abertura na quarta-feira (26/11). Apresentações 26, 27, 30 de novembro; 01, 02 e 03 de dezembro, às 20h, nas quintas e sextas, e às 20h15, de segunda a quarta; Natal Iluminado Casa/Museu Do Expedicionário : Abertura na quarta-feira (26/11). Todos os dias das 20h às 22h;

: Abertura na quarta-feira (26/11). Todos os dias das 20h às 22h; Natal na Regional Cajuru : Apresentações na Rua da Cidadania do Cajuru, na quinta-feira (27/11), das 14h às 17h;

: Apresentações na Rua da Cidadania do Cajuru, na quinta-feira (27/11), das 14h às 17h; Natal na Regional Tatuquara : Apresentações na Rua da Cidadania do Tatuquara, na quinta-feira (27/11), das 9h30 às 11h;

: Apresentações na Rua da Cidadania do Tatuquara, na quinta-feira (27/11), das 9h30 às 11h; Espetáculo Abrace o Mundo : A encenação “Abrace o Mundo” irá apresentar uma história mágica de um menino que questiona seus pais com uma dúvida comum: como o Papai Noel consegue entregar tantos presentes para crianças no mundo inteiro ao mesmo tempo? Apresentações a partir de quinta-feira (27/11) até 23 de dezembro. De quinta a terça-feira, às 20h00;

: A encenação “Abrace o Mundo” irá apresentar uma história mágica de um menino que questiona seus pais com uma dúvida comum: como o Papai Noel consegue entregar tantos presentes para crianças no mundo inteiro ao mesmo tempo? Apresentações a partir de quinta-feira (27/11) até 23 de dezembro. De quinta a terça-feira, às 20h00; Natal na Rua 24 Horas : Todas as sextas-feiras de dezembro, a arquitetura icônica da Rua 24 Horas se ilumina para receber apresentações artísticas e musicais temáticas. A partir de sexta-feira (28/11). Apresentações às sextas, às 18h; e decoração de terça a sábado, das 8h às 18h; e aos domingos das 8h às 13h;

: Todas as sextas-feiras de dezembro, a arquitetura icônica da Rua 24 Horas se ilumina para receber apresentações artísticas e musicais temáticas. A partir de sexta-feira (28/11). Apresentações às sextas, às 18h; e decoração de terça a sábado, das 8h às 18h; e aos domingos das 8h às 13h; A Fantástica Fábrica do Papai Noel : Voltado para a comunidade de Curitiba e região, o evento celebra o espírito natalino e promove a arrecadação de alimentos para ajudar famílias carentes. No Campus Hauer da Uniensino, nos dias 28 e 29 de novembro e 5, 6, 12, 13 de dezembro, às 19h;

: Voltado para a comunidade de Curitiba e região, o evento celebra o espírito natalino e promove a arrecadação de alimentos para ajudar famílias carentes. No Campus Hauer da Uniensino, nos dias 28 e 29 de novembro e 5, 6, 12, 13 de dezembro, às 19h; Natal na Câmara Municipal : As escadarias do Palácio Rio Branco, sede da Câmara Municipal de Curitiba, vão se transformar em um grande palco ao ar livre. No repertório, consagradas canções como Noite de Paz e O Holy Night. Além disso, a Praça Eufrásio Correa, ao lado, receberá uma lúdica decoração e uma feira gastronômica Atração das 11h às 18h;

: As escadarias do Palácio Rio Branco, sede da Câmara Municipal de Curitiba, vão se transformar em um grande palco ao ar livre. No repertório, consagradas canções como Noite de Paz e O Holy Night. Além disso, a Praça Eufrásio Correa, ao lado, receberá uma lúdica decoração e uma feira gastronômica Atração das 11h às 18h; Natal no Mercado Municipal : Apresentações aos sábados, às12h (29/11, 6, 13 e 20/12); e decoração, de terça a sábado, das 8h às 18h; e aos domingos, das 8h às 13h;

: Apresentações aos sábados, às12h (29/11, 6, 13 e 20/12); e decoração, de terça a sábado, das 8h às 18h; e aos domingos, das 8h às 13h; Casa do Pão de Mel do Bosque Alemão : O Oratório de Bach do Bosque Alemão será transformado na Casa de Pão de Mel para receber uma das atividades mais divertidas do Natal. Visitação de sábado (27/11) a 21 de dezembro, de quinta a domingo, das 11h às 18h;

: O Oratório de Bach do Bosque Alemão será transformado na Casa de Pão de Mel para receber uma das atividades mais divertidas do Natal. Visitação de sábado (27/11) a 21 de dezembro, de quinta a domingo, das 11h às 18h; Natal Condor no Passeio Público : Carrossel veneziano, um trenzinho sobre trilhos e o inédito espetáculo Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões. A partir de sábado (29/11), às 19h15. Diariamente, de terça a domingo, até o dia 23 de dezembro;

: Carrossel veneziano, um trenzinho sobre trilhos e o inédito espetáculo Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões. A partir de sábado (29/11), às 19h15. Diariamente, de terça a domingo, até o dia 23 de dezembro; Natal de Luz – Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: Abertura do Presépio gigante na Praça Portugal. A abertura do Natal no Santuário Perpétuo Socorro será celebrado no dia 29/11 às 19h, com Santa Missa às 19h30 e Cantata às 20h30. Reapresentação com música ao vivo no dia 14 de dezembro, às 20h, e cantata no dia 20 de dezembro, às 20h30.