Musical de Natal estreia segunda-feira em palco inédito no Teatro Guaíra

O espetáculo ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções’ estreia na próxima segunda-feira (24/11), às 19h30, marcando a abertura oficial do Natal de Curitiba 2025. O musical será apresentado em um palco ao ar livre inédito em frente ao Teatro Guaíra, na Praça Santos Andrade, no Centro. É a primeira vez que o espaço cultural recebe uma apresentação externa.

O espetáculo, uma produção da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) com apoio do Governo do Paraná, conta com 35 atores no elenco e 90 profissionais na equipe de produção. A história acompanha o Papai Noel, interpretado pelo ator curitibano Diegho Kozievitch, em uma jornada para recuperar sua inspiração para criar presentes.

A apresentação, com duração de 35 minutos, combina música, dança e projeções no mural de Poty Lazzarotto na fachada do Teatro Guaíra. Os ensaios vêm ocorrendo há mais de dois meses para garantir uma estreia impecável.

Programação do Natal na Praça Santos Andrade

Além do musical, a Praça Santos Andrade oferecerá outras atrações natalinas a partir do dia 24. O local contará com decorações, experiências interativas, um trenzinho elétrico e a Casa do Papai Noel. Uma árvore de Natal de luz de 20 metros, duas árvores de 18 metros em frente à UFPR e uma feirinha tradicional também integram o espaço.

A partir de 27 de novembro, o espetáculo ‘Abrace o Mundo’ será apresentado no palco montado nas escadarias do prédio histórico da UFPR. As atrações são gratuitas e fazem parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que se estende até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.