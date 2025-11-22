Natal de Curitiba 2025

Mercado Municipal Capão Raso inicia programação natalina neste sábado

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 22/11/25 13h03
Mercado Municipal do Capão Raso promove sua maior programação de Natal. Foto: Divulgação

O Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, dá início à sua programação natalina neste sábado (22/11), como parte do Natal Curitiba 2025. As atrações seguirão até 20 de dezembro, oferecendo aos visitantes espetáculos, oficinas, produtos natalinos, gastronomia temática e opções de presentes. O mercado, administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs), fica ao lado do Terminal Capão Raso, facilitando o acesso via transporte coletivo.

A novidade deste ano é o ‘Apê do Papai Noel’, um ambiente instagramável patrocinado pela construtora Valor Real. O presidente da Comissão de Atividades e Eventos do mercado, Paulo Henrique Cordeiro, prevê um aumento de até 35% no público em comparação com o ano anterior.

A programação inclui oficinas de cartões natalinos, visitas do Papai Noel, cortejos musicais, espetáculos como o ‘Jingle Bell Show’ e ‘Grinch Rouba o Natal’, além de diversas oficinas temáticas. As atividades ocorrerão aos domingos, das 14h às 18h, com apresentações especiais a partir das 15h.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura de Curitiba, conta com o patrocínio de diversas empresas e instituições. A programação geral do evento na cidade se estende de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.

