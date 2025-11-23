Abertura do Natal de Curitiba 2025 terá bloqueios no trânsito nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A abertura do Natal de Curitiba 2025 acontecerá nesta segunda-feira (24/11), às 19h30, na Praça Santos Andrade. Para garantir a segurança do público, a Superintendência de Trânsito fará bloqueios no tráfego a partir das 18h30 em pontos estratégicos do centro da cidade.

Os bloqueios ocorrerão no cruzamento das ruas Conselheiro Laurindo com Alfredo Bufren e nas ruas Tibagi com Marechal Deodoro e XV de Novembro. O trecho entre a Conselheiro Laurindo e Alfredo Bufren permanecerá bloqueado até 2 de janeiro de 2026, visando a segurança dos visitantes das atrações natalinas na praça.

A abertura contará com a apresentação do espetáculo ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções’ em frente ao Teatro Guaíra. A peça combinará artistas e projeção mapeada, contando a história do Papai Noel em busca de reacender sua magia perdida.

A partir de 27 de novembro, um segundo palco em frente à UFPR apresentará o espetáculo ‘Abrace o Mundo’. A praça também oferecerá decorações, um trenzinho elétrico, a Casa do Papai Noel e uma árvore de 20 metros de altura.

O evento faz parte do Circuito de Natal no Centro, que integra o calendário natalino de Curitiba com mais de 150 espetáculos programados até 6 de janeiro. As apresentações ocorrerão até 23 de dezembro, promovidas pela Prefeitura, patrocinadores e instituições privadas.