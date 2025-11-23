Mercês terá mudanças no trânsito a partir de segunda-feira devido a obras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h da próxima segunda-feira (24/11), algumas ruas do bairro Mercês em Curitiba terão alterações no tráfego devido às obras do projeto Novo Inter 2. As mudanças afetarão principalmente as ruas Jacarezinho, Professor Lycio Grein Castro Vellozo e Fernando Simas.

A Rua Jacarezinho passará a ter sentido único da Avenida Manoel Ribas para a Rua Professor Lycio Grein Castro Vellozo. Esta última terá sentido único da Jacarezinho para a Júlia Wanderley. Já a Rua Fernando Simas terá sentido único da Marcelino Champagnat para a Alcides Munhoz.

Além das alterações de sentido, novos semáforos serão instalados nos cruzamentos da Marcelino Champagnat com Júlia Wanderley e Professor Lycio Grein Castro Velozo, e da Julia Wanderley com Fernando Simas. A programação semafórica também será ajustada em outros pontos.

Agentes da Superintendência de Trânsito orientarão motoristas e pedestres. As autoridades recomendam atenção redobrada dos condutores que circularem pela região devido às mudanças.

O Novo Inter 2 faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável e prevê a requalificação de 38 km do percurso das linhas Inter 2 e Interbairros II, que atendem 181 mil passageiros diariamente em 28 bairros. O projeto conta com financiamento do BID de US$ 106,7 milhões e contrapartida municipal de US$ 26,7 milhões.