IBGE lança dois editais de concurso público com 117 vagas para Curitiba

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (19/11), dois editais para um novo concurso público. Ao todo, são 491 vagas distribuídas em 35 cidades do Paraná. Só em Curitiba, o número é de 117 oportunidades. As vagas são para Supervisor de Coleta e Qualidade e para Agente de Pesquisas e Mapeamento.

Nos dois cargos, a contratação será temporária. O contrato inicial é válido por um ano, mas pode ser prorrogado por mais três, conforme a necessidade do órgão. Os salários também variam.

Para o cargo de agente, a remuneração começa em R$ 2.676,24. Já para supervisor, o valor inicial é de R$ 3.379,00. Além disso, os servidores recebem uma série de benefícios, como Auxílio Alimentação de R$ 1.175, Auxílio Transporte e Auxílio Pré-Escolar. Há também férias e 13º proporcionais ao período trabalhado.

A jornada semanal é de 40 horas para ambos os cargos. O requisito básico é ter ensino médio completo. No caso do supervisor, há uma exigência extra: apresentar Carteira Nacional de Habilitação, provisória ou definitiva, categoria B ou superior, dentro do prazo de validade.

Vagas por cidade

Em Curitiba, a oferta se concentra no cargo de agente, com 100 posições abertas. Outras 17 vagas são destinadas ao cargo de supervisor. Nas demais cidades do Paraná, as oportunidades também estão distribuídas. Confira, abaixo, a quantidade de vagas para as demais cidades:

Apucarana: 1 vaga para supervisor e 7 para agente

Arapongas: 1 vaga para supervisor e 14 para agente

Assis Chateaubriand: 1 vaga para supervisor e 7 para agente

Campo Largo: 1 vaga para supervisor e 11 para agente

Campo Mourão: 1 vaga para supervisor e 11 para agente

Capanema: 1 vaga para supervisor e 7 para agente

Cascavel: 2 vagas para supervisor e 15 para agente

Cianorte: 1 vaga para supervisor e 6 para agente

Colombo: 2 vagas para supervisor e 12 para agente

Colorado: 1 vaga para supervisor e 6 para agente

Cornélio Procópio: 1 vaga para supervisor e 7 para agente

Foz do Iguaçu: 1 vaga para supervisor e 14 para agente

Francisco Beltrão: 1 vaga para supervisor e 8 para agente

Guarapuava: 1 vaga para supervisor e 6 para agente

Ibaiti: 1 vaga para supervisor e 5 para agente

Irati: 1 vaga para supervisor e 6 para agente

Ivaiporã: 1 vaga para supervisor e 5 para agente

Jaguariaíva: 1 vaga para supervisor e 5 para agente

Laranjeiras do Sul: 1 vaga para supervisor e 6 para agente

Londrina: 1 vaga para supervisor e 19 para agente

Maringá: 1 vaga para supervisor e 20 para agente

Paranaguá: 1 vaga para supervisor e 16 para agente

Paranavaí: 1 vaga para supervisor e 11 para agente

Pato Branco: 1 vaga para supervisor e 12 para agente

Pinhais: 1 vaga para supervisor e 10 para agente

Pitanga: 1 vaga para supervisor e 5 para agente

Ponta Grossa: 1 vaga para supervisor e 14 para agente

Rio Negro: 1 vaga para supervisor e 5 para agente

Santo Antônio da Platina: 1 vaga para supervisor e 8 para agente

São José dos Pinhais: 1 vaga para supervisor e 14 para agente

Telêmaco Borba: 1 vaga para supervisor e 5 para agente

Toledo: 1 vaga para supervisor e 15 para agente

Umuarama: 1 vaga para supervisor e 15 para agente

União da Vitória: 1 vaga para supervisor e 5 para agente

Como participar?

As inscrições devem ser feitas diretamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo processo. O prazo segue até 11 de dezembro de 2025. A taxa de inscrição custa R$ 38,50 e deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

A seleção terá prova objetiva de múltipla escolha, marcada para 22 de fevereiro de 2026. As avaliações serão aplicadas presencialmente em todos os municípios com oferta de vagas, o que facilita a participação de candidatos de diferentes regiões do estado.