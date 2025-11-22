Concurso da Guarda Municipal de Curitiba tem inscrições na reta final. Vai tentar?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prazo de inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Curitiba encerra nesta segunda-feira (24/11), às 14h. Para efetivar a inscrição, o pagamento da taxa de R$ 120 deve ser realizado até o final do expediente bancário do dia. Confira aqui o edital completo do certame.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP. O concurso oferece 100 vagas imediatas para candidatos com Ensino Médio completo, com possibilidade de convocações adicionais conforme necessidade e disponibilidade orçamentária do município.

A remuneração inicial é de R$ 2.671,14 para jornada de 40 horas semanais. Após aprovação no Curso de Formação Técnico Profissional, etapa obrigatória pós-posse, o servidor recebe gratificação de segurança de 50% do vencimento, totalizando R$ 4.006,71 em valores atuais.

Etapas do concurso

O processo seletivo é composto por quatro fases eliminatórias. A primeira etapa será uma prova objetiva, prevista para 18 de janeiro de 2026, com 40 questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática, História e Geografia de Curitiba, e Noções de Direito.

As fases seguintes incluem prova de aptidão física, investigação social com entrega de documentos, e avaliação psicológica. As datas das três últimas etapas serão divulgadas posteriormente. É necessária aprovação em todas as fases para prosseguir no concurso.

Os interessados devem ler atentamente o edital disponível no site do Instituto AOCP para obter informações detalhadas sobre requisitos, cronograma e procedimentos do concurso.

