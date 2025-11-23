Shopping de Curitiba tem alta nas vendas um ano após mega expansão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ParkShoppingBarigüi celebrou um ano da sua maior expansão, que adicionou ao mix 75 novas lojas, um centro médico com 25 clínicas e novos restaurantes no Park Gourmet. A ampliação também marcou o retorno da HotZone, a chegada do parque de lazer gratuito FunPark, e uma ampla reformulação das áreas de convivência dos demais pisos e da praça de alimentação.

Tudo isso, conectado ao maior parque linear em extensão de Curitiba, o Viva Barigüi. Com a expansão, o ParkShoppingBarigüi chegou a 417 lojas.

Dados da Multiplan, empresa que administra o ParkShoppingBarigüi, mostram que pelo terceiro trimestre consecutivo, o ParkShoppingBarigüi está entre os três shoppings de maior crescimento de vendas, entre os 20 shoppings do grupo.

No último trimestre, o ParkShoppingBarigüi teve alta de 19,1% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior. O fluxo de veículos também cresceu 17,6%.

Ao longo deste ano o shopping tem registrado aumento crescente de venda e tráfego. No primeiro trimestre de 2025, o ParkShoppingBarigüi registrou alta de 16,8% nas vendas em comparação com igual período do ano anterior, enquanto no segundo trimestre as vendas cresceram 28,2% diante do mesmo período de 2024.

O investimento total na expansão foi de R$ 600 milhões, nesta que é considerada a maior obra privada da história do Paraná, atraindo marcas inéditas na cidade, grifes nacionais e internacionais, além de operações já consolidadas e desejadas pelos curitibanos.

“O sucesso da nossa expansão vai além dos números. Se reflete também no comportamento do cliente, que agora escolhe passar mais tempo conosco. Com áreas de convivência ampliadas, opções de lazer e uma arquitetura aberta e iluminada, criamos um ambiente onde as pessoas não só vêm comprar, mas para viver experiências”, diz Jacqueline Vieira de Lemos, superintendente do ParkShoppingBarigüi.