Golpes na Black Friday: cosméticos e videogames estão entre alvos preferidos

Na Black Friday de 2024, o Paraná liderou as compras no Sul do país. Foram mais de 277 mil pedidos ao longo da campanha, que movimentaram mais de R$ 180 milhões, segundo levantamento da Serasa Experian. O destaque, porém, veio acompanhado de um alerta: o estado também registrou o maior valor de perdas envolvendo fraudes financeiras. Em média, cada golpe superou R$ 1.708.

Os dados mostram um cenário que contraria a percepção comum. Embora as mulheres tenham comprado mais, os homens foram os mais visados pelos criminosos. Entre as faixas etárias, os Millennials aparecem como os mais vulneráveis às tentativas de golpe. Os fraudadores, atentos ao comportamento do consumidor, também escolheram com precisão o momento de agir.

A sexta-feira de Black Friday do ano passado, no dia 29 de novembro, concentrou o maior número de ataques, repetindo a lógica de 2023. As compras se intensificaram das 10h às 23h, com pico entre 13h e 14h, horário em que o volume ultrapassou 300 mil pedidos por hora. Já na madrugada, entre 0h e 2h, o movimento caiu para cerca de 65 mil compras por hora. É justamente nesse período mais silencioso que os criminosos aproveitam para atuar. Às 3h, a taxa de tentativa de fraude bateu 2%, o dobro da média registrada ao longo do dia.

Grande parte das perdas envolveu pagamentos via PIX, forma de quitação mais usada no período. Como o sistema ainda não passa pelos mesmos filtros antifraude aplicados aos cartões de crédito, surgem brechas que exigem maior integração entre bancos, varejistas e fintechs para reforçar a segurança do consumidor.

Produtos favoritos dos golpistas

Os itens de beleza dominaram as vendas na Black Friday e também chamaram a atenção dos fraudadores. A categoria liderou as fraudes evitadas no período, respondendo por 16,8% dos ataques barrados. O interesse do consumidor, mais de 659 mil pedidos, acabou refletindo diretamente no radar dos golpistas.

Outros segmentos também tiveram forte procura. Calçados somaram 463 mil vendas, representando 25,1% do que foi comercializado em novembro. Vestuário registrou 438 mil pedidos, Saúde fechou com 299 mil e Eletrodomésticos alcançaram 239 mil compras. Esta última categoria se destacou não só pela concentração de vendas durante a semana promocional, indicando que muita gente espera a data para comprar itens maiores, como também pelo valor de fraudes evitadas, o mais alto entre todos os segmentos.

Quando consideradas apenas as proporções, os eletrodomésticos lideraram as tentativas de fraude em novembro do ano passado, com 22,2% dos ataques. Em seguida aparecem Celulares, com 21,2%, e Beleza, com 17,7%. Entre os produtos com maior incidência de golpes, um console de videogame aparece no topo da lista.

Foram mais de 4,2 mil pedidos analisados, que somaram R$ 14,8 milhões em vendas e tinham potencial de prejuízo superior a R$ 790 mil, o maior impacto individual registrado. Uma Air Fryer, item mais vendido da Black Friday em volume, também entrou no radar, com R$ 74,6 mil em fraudes evitadas. Já um modelo de notebook teve o menor número de pedidos entre os itens mais visados, mas apresentou a maior taxa proporcional de tentativas de golpes: 10,5%, sendo o único produto a ultrapassar os dois dígitos.

Como identificar golpes na internet

Para evitar golpes durante grandes promoções e de produtos com valores altos, recomenda-se sempre conferir a reputação da loja antes de finalizar a compra. Sites oficiais, aplicativos verificados e plataformas reconhecidas oferecem camadas adicionais de segurança.

Desconfie de ofertas muito abaixo do preço médio e evite clicar em links enviados por mensagens ou redes sociais, já que muitos fraudadores usam páginas falsas para capturar dados pessoais e bancários. Ao usar PIX, verifique o nome do destinatário e confirme se o valor está correto antes de concluir a transação. Ativar notificações de compras, usar senhas fortes e manter o celular atualizado também ajuda a reduzir riscos.