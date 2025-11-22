Ruas da Cidadania recebem decoração e autos natalinos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As Ruas da Cidadania de Curitiba começaram a receber decoração especial de Natal desde a semana passada, com árvores natalinas e rosáceas luminosas. A partir da próxima terça-feira (25/11), esses espaços também serão palco de apresentações gratuitas do espetáculo “Auto dos Anjos da Anunciação e a Grande Alegria do Nascimento de Jesus Cristo”.

As árvores de Natal têm entre 6,5 e 12 metros de altura. Algumas regionais contam com duas estruturas, como a Rua da Cidadania da Matriz, que possui uma árvore interna e outra externa na Praça Rui Barbosa. As rosáceas, em formato de pinhões estilizados, são decoradas com microlâmpadas e instaladas nas entradas das Ruas da Cidadania ou no topo das árvores.

Espetáculos itinerantes nas regionais

O “Auto dos Anjos da Anunciação” estreia no Memorial de Curitiba e percorrerá as 10 regionais da cidade até 5 de dezembro, com apresentações pela manhã e à tarde. Dirigido por Edson Bueno, o espetáculo de 30 minutos combina teatro, música e interação com o público, encerrando com a formação de um presépio vivo.

As apresentações são voltadas principalmente para crianças da rede municipal de ensino, mas abertas ao público em geral. Ao final de cada sessão, cerca de 400 crianças receberão lembranças patrocinadas.

Outro destaque é a tradicional Cantata de Natal do Bairro Novo, marcada para 5 de dezembro às 19h, na Rua da Cidadania do Sítio Cercado. O evento reúne cerca de mil crianças em um coral ao ar livre, interpretando clássicos natalinos.

O Natal de Curitiba 2025 é realizado pela Prefeitura e conta com diversos patrocinadores. A programação se estende de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.