Natal ao som de rock em Curitiba: bar tradicional programa festa

Neste domingo (22), a partir das 15h, o tradicional bar Crossroads, localizado no bairro Água Verde, em Curitiba, promove seu aguardado evento natalino: o Thunderstruck Ed. Merry Rock Christmas. O evento promete agitar a capital paranaense com uma programação musical diversificada e atrações para toda a família.

Música para todos os gostos

O Merry Rock Christmas contará com apresentações de seis bandas em três palcos diferentes, sendo um externo e dois internos. Entre as atrações confirmadas estão Backstage, Válvula Vapor, Os Caras do Charlie Brown, Lady Die, Drive True e Orange Cab. Para completar a festa, o DJ Murta ficará responsável pela discotecagem.

Alessandro Reis, fundador do Crossroads, explica a proposta do evento: “A edição do Merry Rock Christmas deste ano é um esquenta especial de Natal, voltado a todas as idades. Queremos que os pais roqueiros tragam seus filhos e filhas para se divertir, curtir boa música e criar memórias especiais com a presença do Papai Noel. Como é no dia 22 de dezembro, todos os presentes poderão ainda passar a virada do dia 24 com suas respectivas famílias”.

Atrações para toda a família

Além da música, o evento contará com diversas opções gastronômicas, incluindo hambúrgueres, pizzas e espetinhos. Para a alegria da criançada, o Papai Noel estará presente em um espaço temático especial, onde será possível tirar fotos e registrar o momento com o bom velhinho.

Ingressos e informações

Os ingressos para o Thunderstruck Merry Rock Christmas estão à venda pelo aplicativo MeAple, no valor de R$50 (mais taxa administrativa). Cada ingresso dá direito a um copo exclusivo do evento. Crianças até 12 anos não pagam entrada.

Réveillon roqueiro

O Crossroads também já está com ingressos à venda para sua festa de Ano Novo, o “New Year’s Rock”. O evento, marcado para a virada de 2024 para 2025, contará com shows das bandas Válvula Vapor e Drive True. Os ingressos custam R$90 (mais taxa administrativa) e incluem uma taça exclusiva do evento.

Serviço:

Thunderstruck Ed. Merry Rock Christmas

Data: 22 de dezembro (domingo)

Horário: a partir das 15h

Local: Crossroads – Av. Iguaçu, 2310, Água Verde, Curitiba

Ingressos: R$50 pelo MeAple

Classificação: Livre

Para mais informações, acesse as redes sociais @barcrossroads no Facebook e Instagram ou o site oficial www.crossroads.com.br.