Museu Oscar Niemeyer promove oficinas e visitas na 19ª Primavera dos Museus

A Primavera dos Museus chega a 19ª edição com o tema “Museus e mudanças climáticas”, definido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). No período de 24 a 28 de setembro, o Museu Oscar Niemeyer (MON) irá oferecer várias atividades que fazem parte do tema e que não exigem conhecimento prévio em arte dos participantes.

A proposta do Ibram com a atual edição visa discutir o papel dos museus na preservação do patrimônio cultural brasileiro diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

O MON inicia a programação no dia 24. Nesse dia, nos horários das 9h30 e das 4h, haverá uma edição do MON na Escola com uma oficina de livro de artista: “Páginas (im)possíveis: o livro como linguagem artística”.

Também no dia 24, às 15h, haverá a visita mediada “MON sem Paredes”. A ação irá guiar os participantes pelo jardim do museu, conversando sobre as obras ao ar livre e criando relações entre arte e natureza. Essa atividade terá a participação de intérprete de Libras.

No dia 25, às 14h, o MON irá promover a “Oficina de gravura em CD”, inspirada nas obras de Poty Lazzarotto. A oficina convidará a uma reflexão sobre como inovar os tradicionais suportes artísticos, unindo criatividade e sustentabilidade.

Na sexta-feira, dia 26, às 15h, a “Visita guiada arquitetura e acervo MON” também integrará à programação da Primavera dos Museus, oferecendo ao público uma oportunidade de conhecer o MON de uma maneira diferente.

Para encerrar, dia 28, das 11h às 15h, acontecerá o “Ateliê aberto de giz”, que virá com a proposta “de quantas formas é possível usar um mesmo material?”.

Inscrições para atividades da Primavera dos Museus no MON

24, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h: MON na Escola

“Páginas (im)possíveis: o livro como linguagem artística”

Atividade gratuita mediante inscrição prévia.

24, às 15h: “Visita mediada MON sem Paredes”

Atividade gratuita e sem inscrição prévia, com intérprete de Libras

Ponto de encontro em frente à bilheteria

25, às 14h: oficina “Gravura em CD”

Atividade paga, indicada para maiores de 18 anos

Ingressos disponíveis neste link.

26, às 15h: visita guiada “Arquitetura e acervo MON”

Atividade paga

Ingressos disponíveis online.

Ponto de encontro em frente à bilheteria

28, das 11h às 15h: oficina “Ateliê aberto de giz”

Espaço de Oficinas (subsolo do MON)

Atividade gratuita, inscrições liberadas com 15 minutos de antecedência, seguindo ordem de chegada. Sujeito à lotação (atende 60 pessoas simultaneamente)

Indicado para adultos e crianças acima de 5 anos, mas menores de 14 devem estar obrigatoriamente acompanhados por uma pessoa adulta.