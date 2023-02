O Teatro Regina Vogue está trazendo mais uma atração para você curtir com toda a família. O Mundo Bita é um planeta que fica na Galáxia da Alegria, ao lado do planeta Música, do planeta Circo e de muitos outros astros divertidos. A principal missão do Bita é fazer com que os seus amiguinhos tenham experiências de aprendizado de forma leve e atrativa. No espetáculo que acontece nos dias 18 e 19 de fevereiro, no Teatro Regina Vogue, todas as músicas têm foco nos diversos ambientes da natureza em que vivem diferentes espécies.

O Bita sai em suas viagens musicais cantando e brincando com muitos tipos de animais, apresentando os habitats, os costumes e principais características dos bichos, sempre com muita alegria e encantando a plateia.

As sessões de sábado e domingo serão realizadas às 16h. Os ingressos já estão à venda no site e custam a partir de R$40, a meia entrada. O teatro fica no piso L2 do Shopping Estação.

Serviço

Datas: 18 e 19 de fevereiro

Horário: 16h

Gênero: Infantil

Duração: 50 min

Classificação: Livre

Ingressos:

R$40,00 (Meia + Taxa Adm)

R$80,00 (Inteira + Taxa Adm)

Informações e ingressos http://teatroebanxreginavogue.com.br/

