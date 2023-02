Curitiba recebe nesta sexta-feira (24) o show ‘Mitos do Sertanejo’ com Matogrosso & Mathias e Trio Parada Dura. A apresentação será na Live Curitiba, a partir das 19h. O show conta com mais de 3 horas de sucessos e resgata as raízes e clássicos da música sertaneja que fizeram história na construção do gênero no Brasil.

Os ingressos para a apresentação estão à venda em Uhuu.com e custam a partir de R$ 50, de acordo com o setor ou modalidade pretendida. No site de vendas é possível visualizar o mapa do evento e escolher entre os setores Mesas (Premium, Gold e VIP), Bistrôs (Nível 1, 2 e 3), Camarotes e Pista.

Com canções eternas e vozes inconfundíveis, Matogrosso e Mathias atravessam gerações protagonizando um feito no mercado sertanejo. Mais que uma dupla, se tornaram referência, seja pela qualidade técnica ou vocal. Originais, interpretam um repertório cheio de sucessos, levando emoção e transformando o show em um verdadeiro espetáculo.

“Tentei te Esquecer”, “De Igual Pra Igual”, “Foi Pensando em Você”, “Boate Azul”, “24 Horas de Amor”, “Na Hora do Adeus”, “Pedaço de Minha Vida”, “Frente a Frente”, “Na Hora do Adeus”, “Enquanto o Sol Brilhar”, dentre tantas outras, fazem parte de uma história inesquecível que contabiliza mais de 45 anos de carreira, 16 certificações de ouro, cinco de platina e fãs espalhados no Brasil e no mundo.

Trilha sonora da nova geração que curte sertanejo tanto quanto dos antigos admiradores, o Trio Parada Dura é dono de clássicos que são mais que referência para toda uma safra de artistas. Músicas como “As Andorinhas” e “Telefone Mudo” são inspiração e constantemente regravadas, perpetuado o gênero.

Parte do cenário sertanejo nacional desde 1973, recebendo ao longo de sua carreira dez discos de ouro, três de platina e um de diamante. Ao longo dos anos, o Trio Parada Dura passou por algumas reformulações, mas sempre manteve suas raízes centradas na boa e velha música sertaneja.

Atualmente, Creone, o mais velho integrante com a segunda voz mais conhecida do Brasil, canta com o Parrerito, irmão do falecido Barrerito e os dois dividem o palco com o sanfoneiro Carlos Resende. Os fãs poderão acompanhar as apresentações dos músicos no palco da Live Curitiba.

A Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo, Curitiba/PR).