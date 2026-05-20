Matogrosso e Mathias celebram renovação de público com show especial no Guaíra

A dupla Matogrosso & Mathias, um dos principais nomes da música sertaneja, retorna a Curitiba nesta sexta-feira (22/05), com o show “Pedaço de Minha Vida”, que celebra os 50 anos de carreira da dupla. O show acontece no Teatro Guaíra e os ingressos custam a partir de R$ 150. O setlist vai apresentar aos fãs um passeio pelas cinco décadas de canções que transformaram a música popular brasileira.

Clássicos como “24 Horas de Amor”, “De Igual pra Igual”, “Foi pensando em você”, “Pele de Maçã”, “Tentei te esquecer” e “Idas e Voltas” vão levar os espectadores a uma viagem que tem como destino certo as boas lembranças musicais de várias gerações. A apresentação reúne 20 músicos, além da voz marcante e inconfundível de Matogrosso, e a juventude e vigor vocal de Mathias.

A Tribuna conversou com a dupla e o papo você confere a seguir:

Tribuna: No DVD Pedaço de Minha Vida vocês regravaram clássicos com novos arranjos e grandes participações. É sempre um sentimento diferente, mesmo que as canções se confundam com a própria história da dupla?

Matogrosso: Reencontrar essas músicas no DVD e agora na turnê “Pedaço de Minha Vida” é como revisitar capítulos importantes da nossa própria história. Cada canção carrega um pedaço da nossa caminhada, das estradas, dos fãs, dos momentos bons e difíceis também. E quando a gente vê o público cantando junto, emocionado, percebemos que essas músicas já não pertencem só à dupla… elas fazem parte da vida das pessoas. Mesmo sendo clássicos, cada nova interpretação traz uma emoção diferente.

Mathias: E os novos arranjos deram uma renovada muito bonita. Conseguimos respeitar a essência das músicas, mas trazendo uma sonoridade atual, sem perder a identidade que o público ama. As participações especiais também deixaram tudo ainda mais grandioso.

Tribuna: Qual tem sido a surpresa desta turnê para vocês? Alguma música ou momento especial, que surpreende nos shows?

Mathias: A maior surpresa dessa turnê tem sido justamente a força emocional de algumas músicas. Tem canção que a gente canta há décadas e, de repente, num determinado show, ela ganha um significado novo. “Tentei Te Esquecer”, por exemplo, sempre mexe muito com as pessoas.

Matogrosso: E existem momentos que não dá pra explicar. Às vezes o público inteiro canta mais alto que a gente. Isso arrepia. Cada cidade entrega uma energia diferente, e isso transforma completamente o espetáculo.

Tribuna: O Teatro Guaíra é um dos palcos mais icônicos do país. Vocês cantam em palcos dos mais variados tamanhos e estilos. É diferente o preparo e a sensação de cantar num palco como este, tão tradicional?

Matogrosso: O Teatro Guaíra é um palco muito especial, um dos mais respeitados do Brasil. Existe, sim, uma preparação diferente. É um lugar que carrega história, cultura e grandes apresentações. Quando você sobe num palco assim, sente o peso da responsabilidade e também o privilégio.

Mathias: O público que frequenta um teatro como o Guaíra também costuma ter uma escuta muito atenta. Isso cria uma atmosfera mais emocionante ainda. É um ambiente que valoriza cada detalhe do show, da interpretação, da música. Estamos felizes e muito honrados.

Tribuna: A dupla se modernizou com o passar dos anos, especialmente após a chegada do Mathias e até o “tapa” no visual que o Matogrosso deu. Existem coisas (estilos, músicas, parceiros) que vocês ainda desejam explorar nos próximos trabalhos?

Mathias: A música sertaneja evoluiu muito e nós sempre procuramos acompanhar essa transformação sem perder nossa essência. A modernização aconteceu de forma natural.

Matogrosso: A gente gosta de estar conectado com o que acontece hoje, ouvir artistas novos, conhecer tendências, experimentar sonoridades. Ainda temos vontade de explorar muita coisa, fazer novas parcerias, talvez misturar ainda mais estilos. O importante é continuar fazendo música com verdade e emoção.

Tribuna: Matogrosso é uma das vozes mais bonitas e icónicas da música brasileira, mesmo depois de tanto tempo. Como é sua rotina de preparo, tanto físico, quanto psicológico e com a sua voz, para aguentar a maratona de shows?

Matogrosso: Primeiro, muito obrigado pelo carinho. Eu sempre tive um respeito muito grande pela minha voz e pela profissão. Minha rotina envolve bastante cuidado: não bebo, não fumo, treino, descanso sempre possível, minha alimentação é equilibrada, bastante hidratação e, principalmente, disciplina.

E existe também o preparo emocional. A estrada exige muito da gente. São muitos anos viajando, fazendo shows, vivendo intensamente. Então é importante estar bem psicologicamente para conseguir subir ao palco e entregar sempre o melhor ao público. Porque as pessoas saem de casa esperando viver um momento especial, e isso nunca pode ser tratado de forma automática.

Tribuna: Onde está Curitiba na história da dupla? Fala um pouco sobre as particularidades e curiosidades de suas passagens por aqui.

Mathias: Curitiba sempre teve um lugar muito especial na nossa trajetória. O público paranaense é extremamente apaixonado por música sertaneja e sempre recebeu a dupla com muito carinho.

Matogrosso: O Paraná faz parte da história do sertanejo. Temos lembranças maravilhosas daqui, desde os grandes rodeios até apresentações mais intimistas. Curitiba, em especial, tem uma mistura muito bonita de tradição e modernidade. E uma curiosidade é que, muitas vezes, encontramos famílias inteiras nos shows — avós, pais e filhos cantando juntos. Isso é emocionante demais.