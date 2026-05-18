Iron Maiden confirma show em Curitiba; veja data e mais sobre ingressos

Depois de um vídeo enigmático divulgado na última sexta-feira (15/05), a produtora de shows Move Concerts, em parceria com a curitibana RW 7, confirmou nesta segunda-feira (18/05) que a banda Iron Maiden fará show em Curitiba. A apresentação do show comemorativo pelos 50 anos do grupo britânico será no dia 28 de outubro na Arena da Baixada. Os ingressos serão vendidos a partir de quinta-feira pelo site Live Pass.

A abertura do show será da banda Alter Bridge. O Iron Maiden traz a “Run For Your Lives World Tour 2026” ao Brasil, incialmente para dois shows no Allianz Parque, em São Paulo (dias 25 e 27), após passagem por Buenos Aires (Argentina) e antes de outros shows em Santiago (Chile).

A turnê celebra 50 anos de uma das maiores bandas da história do heavy metal da história, com um setlist que traz as maiores canções, em performances cheia de vigor e muito rock. O Iron já tocou na capital em outras seis oportunidades: 1996, 1998, 2008, 2011, 2013 e 2022.