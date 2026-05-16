Iron Maiden pode tocar em Curitiba ainda em 2026

A banda inglesa Iron Maiden pode se apresentar em Curitiba no mês de outubro. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, famoso por antecipar grandes turnês que vão desembarcar no Brasil. Como o grupo de heavy metal estará no país para dois shows em São Paulo (dias 25 e 26), a turnê ganharia mais uma data nacional.

Apesar de não haver confirmação oficial ainda, uma animação feita por IA postada no perfil da empresa Move Concerts deixou os fãs de rock de Curitiba alucinados desde a noite desta sexta-feira (15/05). No vídeo, uma noite chuvosa traz aviões sobrevoando a Arena da Baixada, um dos maiores palcos para grandes shows da cidade. No final, uma bandeira da Inglaterra é hasteada no teto do estádio.

Veja o vídeo:

A banda inglesa está em turnê comemorativa “Run For Your Lives” pelos 50 anos de história como uma das lendas do rock mundial. Nos shows em São Paulo, a abertura é da banda Alter Bridge. O Iron já tocou na capital em outras seis oportunidades: 1996, 1998, 2008, 2011, 2013 e 2022.