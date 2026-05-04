Gessinger estreia em novo palco de Curitiba com turnê Acústico MTV

Acostumado a se apresentar no palco dos teatros Guaíra e Positivo, além da Pedreira Paulo Leminski, o músico e multi-instrumentistas gaúcho Humberto Gessinger estreia num palco diferente. Dessa vez, o eterno líder dos Engenheiros do Hawaii vai cantar para seus fãs no Igloo Super Hall, uma das mais novas casas de show da cidade, que fica dentro do Jockey Clube do Paraná. O show será dias 4 de julho.

Com opções de ingressos para pista, lounge e mesas o evento traz a turnê em comemoração aos 20 anos do projeto Acústico MTV Engenheiros do Hawaii, com canções deste álbum e também do Novos Horizontes, trabalho de Gessinger, ainda com os Engenheiros.

Os bilhetes custam a partir de R$ 78, que tem desconto de 40% (ingresso solidário). Outras opções são os bilhetes Lounge Prime por R$ 312 ou Mesa para 4 amigos (10x de R$ 223,24). Tudo pode ser parcelado em até 10x no cartão no site Blue Ticket.

Para o show estão previstas as canções que mais marcaram daquele trabalho, entre elas as mais clássicas, como Infinita Highway, Pra Ser Sincero e O Papa é Pop, mas também Pose – que na ocasião foi interpretada por Gessinger e sua filha Clara. Também são esperadas a música feita para o neto recém nascido, chamada Fevereiro 13, e também a parceria com Chico César, ParaiBAH!

O Igloo Super Hall fica na Avenida Victor Ferreira Amaral, 2299 – Tarumã.