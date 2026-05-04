Morre jornalista de Curitiba Ruy Barrozo, aos 65 anos

O jornalista e colunista de Curitiba Ruy Barrozo faleceu na manhã desta segunda-feira (4) aos 65 anos. Ele estava internado há mais de um mês no Hospital São Lucas, vítima de uma infecção. Ruy era reconhecido pela cobertura de eventos há quase 40 anos e integrava a equipe de colunistas do jornal Hoje PR.

Em publicação nesta segunda-feira, o portal Hoje PR destacou a atuação do jornalista ao longo dos últimos anos. “Seu nome sempre esteve associado à cobertura de eventos, bastidores da sociedade curitibana e ao registro de personagens que ajudaram a formar a identidade social e cultural do estado”.

Ruy era irmão de Rodrigo Barrozo, diretor-presidente do jornal e portal Bem Paraná. Ele trabalhou em vários veículos de comunicação do estado e do país.

O velório do jornalista acontece nesta segunda-feira, na Capela Vaticano, sala Jade, das 17h às 20h. O corpo será cremado.