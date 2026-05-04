Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 04/05/2026

ADEMAR BATISTAO, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSILENE DE FATIMA MOTIN BATISTAO. Filiação: LILI MANOEL BATISTAO e TEREZA DARCI STRAPASSON BATISTAO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ADEMAR CARMO PIETROBON, 84 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSA BUENO PIETROBON. Filiação: QUIRINO PIETROBON e MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ALEXIS JOSE GONZALEZ VALLENILLA, 47 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CORALI DUERTO SEBASTIA. Filiação: ANIBAL RAFAEL GONZALEZ GARCIA e MIREYA DEL CARMEN VALLENILLA JIMENEZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ALLAN DEPRA, 37 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: PAULO CESAR DE OLIVEIRA DEPRA e MARLENE ROBASKIEWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ANAIR RODRIGUES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ORLANDO RODRIGUES. Filiação: FLORENCIO BATISTA LIMA e MANOELA MENDES BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ANDERSON VICTOR FREITAS PADILHA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ADRIANA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA PADILHA. Filiação: SADI ROGERIO DE ANDRADE PADILHA e MARIA DE LOURDES FREITAS PADILHA. Sepultamento: ANESTOR DE LIZ, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ANDRIELE MARIS DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: NAO CONSTA e SELMA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 4 de maio de 2026. Data do Falecimento: 03/05/2026.
CELIA DA PAZ PONTES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO PONTES. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DA LUZ DA PAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
CLAUDIA ENGELHARDT CABRAL, 65 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: JOAO ADOLFO CABRAL e EDNA ENGELHARDT CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
DELCIO JOSE PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: AGENOR JOSE PEREIRA e ANGELICA ALVES FIGUEIREDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
DOROTY DELLA BARBA MEDEIROS, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR MEDEIROS. Filiação: CARLOS DELLA BARBA e ELIZA DALLA BARBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
DURCILIA QUADROS, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANTONIO QUADROS e MARIA DE OLIVEIRA QUADROS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Data do Falecimento: 03/05/2026.
EDILSON LIMA BATISTA, 59 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: DURVALINO LEME BATISTA e MARIA LEME BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
EDJALMA MOREIRA DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: OLIVIA MARIA DA CONCEICAO. Filiação: EGIDIO MOREIRA DA SILVA e MARIA BATISTA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
EROTIDES ROCHA GUIMARAES, 76 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: SILVIA IRENE SANTO GUIMARAES. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES GUIMARAES e ETELVINA ROCHA DA FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
FRANCISCO SALLES NOVAIS, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ZENIDE MARASATI NOVAIS. Filiação: FRANCISCO SALLES NOVAIS e GUILHERMINA ROSA DE NOVAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
HERMINIA PENEDO AWADA, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIB AMIN AWADA. Filiação: JOAO FERNANDES PENEDO e BEATRIZ VASCONCELOS PENEDO. Sepultamento: CEMITERIO PQ DA ETERNIDADE BELEM PARA, quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
IARA MARIA MARCURIA KLEEMANN, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WINNETOU TARCILIO KLEEMANN. Filiação: JOAO MARCURIA e ADELIA DE SOUZA MARCURIA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 3 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
IRINEU SCUICCIATTO, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARLI DA CONCEICAO TEIXEIRA SCUICCIATTO. Filiação: JOSE SCUICCIATTO e ROSA SCUICCIATTO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ISABEL CRISTINA REGO FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Filiação: AMADEU SANTOS REGO e ROSIL SANTOS REGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
JOAO HENRIQUE DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARGARIDA PRADO DA SILVA. Filiação: MARCILIO HENRIQUE DA SILVA e MARIA BENEDITA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
JOSE RAIMUNDO DE PAULA ALVES, 73 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA ANDRADE DE JESUS ALVES. Filiação: OLIVEIROS DE PAULA ALVES e GENY GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
JOSE RESENDE FILHO, 90 ano(s). Filiação: JOSE LEANDRO RESENDE e DOLORITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
LEANDRO FACHINI PINTO, 43 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PAULO SERGIO PINTO e LISETE MARIA FACHINI PINTO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
LUCAS HENRIQUE FONTES, 30 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ILDA DE JESUS FONTES. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAFELANDIA PR, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
LUIS ANTONIO RAKSA, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GERALDO RAKSA e ALICE TEREZINHA RAKSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE MARTINS DA SILVA e MARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Data do Falecimento: 03/05/2026.
MARIA DOS SANTOS LARA RIBEIRO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RODRIGUES DE LARA e ALEXANDRINA DOS SANTOS LARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
MARIA ITALINA BOLDRINI IOPP, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WILSO IOPP. Filiação: PEDRO BOLDRINI e CAROLINA MORETO BOLDRINI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
MARIO GERALDO PCHEKVAS, 70 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: MARIO PCHEKVAS e RAQUEL SAUTCHUCK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
MARLENE DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: PEDRO PINTO DE SOUZA e ANTONIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
MEIRE MEL RIBEIRO, 25 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALTER BENICIO RIBEIRO e IVONETE RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 3 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
NINFA MARIA DE LIMA SALDANHA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENICO SALDANHA. Filiação: ANTONIO DE LIMA e MARIA DA LUZ DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
OSCAR ANTONIO LONGO, 82 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: DILSE URIO LONGO. Filiação: ANGELO IGNACIO LONGO e CAROLINA LONGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
PAULO GILBERTO MARTINS ZANCANELLA, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: EUCLIDES ZANCANELLA e MADALENA MARTINS ZANCANELLA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
RAYLAN MILLER SANTOS DE ARAUJO, 22 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ARAUJO e FRANCILENE SOARES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Data do Falecimento: 03/05/2026.
RENATO ARRUDA UEDA, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SATOSHI UEDA e IRACEMA SALETE DE ARRUDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
RICARDO JOAO WESTPHAL, 76 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA LUZ WESTPHAL. Filiação: FREDERICO FLORENCO WESTPHAL e IRIA BAUER WESTPHAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ROSA MARIA BAIL, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: ERVINO NICOLAU BAIL e CAROLINA FERREIRA BAIL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
SUILI LEVANDOSKI GONCALVES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVALDO GONCALVES. Filiação: ALEXANDRE LEVANDOSKI e MARIA EIDAM LEVANDOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 3 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
VALDEMIRO CHEMIM GADENS, 68 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: REINALDO GADENS e ADAIR CHEMIN GADENS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Data do Falecimento: 03/05/2026.
VICTORIA CARDOSO JAQUES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIRO JAQUES. Filiação: TORQUATRO CARDOSO e MARCIA PEREIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
YARA MARIA ALVES E SILVA, 66 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO E SILVA. Filiação: JOAO ALVES e MARIA FREITAS ALVES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ZELIA BOCHOSKI REINHART, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EWERTON LUIZ REINHART. Filiação: JOSO MARIA FABIENSKI e MARTA BOCHOSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ZELINDA FERREIRA BELO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURILIO ANTONIO VAZ. Filiação: DOMINGOS DE SOUZA BELO e ZULMIRA FERREIRA BELO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.
ZENATE PEREIRA DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: LUZIA DA SILVA SANTOS. Filiação: OSCAR CORDEIRO DOS SANTOS e NADIR PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/05/2026.