Vinícolas perto de Curitiba: 5 opções para visitar com degustação

Quem disse que é preciso viajar horas para curtir uma tarde inesquecível entre parreirais e paisagens que renovam as energias? A região metropolitana de Curitiba esconde verdadeiras joias para quem busca um refúgio de paz, bons vinhos e ar puro, tudo isso a poucos minutos da capital.

Seja para um almoço diferenciado em família, um passeio guiado cheio de história ou apenas para desacelerar da rotina urbana, as vinícolas nos arredores curitibanos oferecem experiências que unem a tradição da produção local à hospitalidade paranaense.

Para ajudar você a planejar o seu próximo fim de semana, selecionamos cinco vinícolas próximas a Curitiba com experiências que vão desde tours educativos até degustações harmonizadas. Confira as opções, escolha o seu destino e prepare-se para brindar à vida perto de casa.

Cave Colinas de Pedra

Os vinhos descansam em um antigo túnel de trem. Foto: Arquivo/ Gazeta do Povo / Jonathan Campos.

A cerca de 30 minutos do Centro de Curitiba, a vinícola Cave Colinas de Pedra, em Piraquara, oferece um tour que inclui a visita a um dos pontos mais emblemáticos do espaço: um antigo túnel de trem. O local também conta com área de descanso em meio à Serra do Mar e um vagão restaurado aberto à visitação.

O tour com degustação de espumante custa R$ 290 por pessoa. O almoço é opcional e cobrado à parte. As visitas ocorrem aos sábados e domingos, às 11h30.

Onde: Rua Antônio Brudeck, 100, Piraquara

Horário das visitas: visitas das 11h30 às 14h aos sábados e domingos

Agendamento: pelo WhatsApp (41) 99667-5000 ou pelo site

Vinícola Franco Italiano

A visita na vinícola é gratuita. Fotos: Arquivo/Gazeta do Povo/ Andre Rodrigues.

Localizada em Colombo, a vinícola oferece um passeio gratuito que apresenta o processo de produção das uvas, do parreiral à mesa. Ao final, os visitantes degustam dois rótulos. A casa já recebeu o título de melhor Cabernet Sauvignon na 8ª edição da Grande Prova de Vinhos do Brasil.

Também há uma experiência guiada mais completa, com degustação de cinco rótulos, por R$ 100 por pessoa. As visitas ocorrem aos finais de semana, em horários pré-definidos.

Onde: Rua Rodolfo Camargo, 26, Colombo

Horário das visitas: sábados 10h, 12h30 e 14; domingo 11h, 12h30 e 14h

Agendamento: pelo telefone (41) 3621-1211 ou pelo site

Vinícola Família Fardo

A vinícola oferece diferentes modalidades de passeios, inclusive gratuitos. Foto: Arquivo/Bruno Covello/Gazeta do Povo.

Em Quatro Barras, às margens da BR-116, a vinícola oferece visitas guiadas que percorrem a história da propriedade, o cultivo das uvas e o processo de envelhecimento dos vinhos. A entrada pode ser gratuita, com degustação simples, ou incluir harmonização.

A experiência com enólogo dura entre 30 e 40 minutos e inclui três rótulos com queijos, salames, mel e frios, por custo pago à parte por pessoa. O espaço também conta com restaurante.

Onde: Rodovia BR 116, km 69, Quatro Barras

Horário de funcionamento: de domingo a domingo das 9h às 16h30

Agendamento: (41) 3672-1693, (41) 3672-4488 ou pelo WhatsApp (41) 99217-5862

Vinícola Araucária

Você pode provar as uvas diretamente do cacho. Foto: Henry Milleo / Arquivo.

Na Colônia Murici, em São José dos Pinhais, o passeio inclui visita aos parreirais e às etapas de produção dos vinhos. A experiência com degustação e tábua de frios custa R$ 95 por pessoa.

A propriedade também tem lagos, trilhas e cachoeira. O restaurante oferece opções de almoço a partir de R$ 100 por pessoa. As visitas ocorrem mediante agendamento.

Onde: Rua Aparecida Góes de Paula, 1300, Colónia Murici

Horário das visitas: sábados e domingos 9h30, 11h, 13h, 14h30 e 16h

Agendamento: pelos telefones (41) 99640-0606 ou (41) 99173-5742 ou pelo site

Vinícola Legado

O parreiral da vinícola é o ponto alto do passeio. Foto: Divulgação.

Em Campo Largo, a vinícola oferece visita guiada com apresentação do processo de produção e degustação de três rótulos. O passeio custa R$ 85 por pessoa e inclui uma taça personalizada como brinde.

Há também degustação orientada de quatro rótulos, aos sábados, domingos e feriados, às 16h, por R$ 155 por pessoa.

Onde: Rodovia Raul Azevedo de Macedo, 5800, Campo Largo

Agendamento: (41) 3131 3211 ou pelo site