Tesouro Reserva: quanto rende R$ 1000 em um ano e por que ele desbanca a poupança?

O Tesouro Reserva, lançado recentemente, surge como uma alternativa robusta e acessível para quem busca segurança, liquidez e rentabilidade superior à poupança. Com foco em democratizar o acesso a investimentos públicos, esta nova modalidade promete revolucionar a forma como os brasileiros guardam dinheiro. Tesouro Reserva: como aplicar e quanto rende R$ 1000 em um ano? Descubra tudo logo abaixo.
O que é o Tesouro Reserva?
O Tesouro Reserva é um título público federal, o que significa que, ao investir, você está emprestando dinheiro ao governo em troca de remuneração. Ele foi criado para ser uma opção simples e eficaz para a formação de uma reserva de emergência, oferecendo características que o diferenciam de outros investimentos.
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Como funciona: rentabilidade, liquidez e acessibilidade
Rendimento diário e Taxa Selic
A rentabilidade do Tesouro Reserva é atrelada à Taxa Selic, os juros básicos da economia. Com a Selic atualmente em 14,5% ao ano, o novo título tende a render significativamente mais do que a poupança. O rendimento é diário, o que significa que seu dinheiro cresce a cada dia, diferentemente da poupança que rende apenas no aniversário mensal da aplicação.
Resgate a qualquer momento
Uma das grandes inovações do Tesouro Reserva é a possibilidade de resgate a qualquer momento, 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados. Esta característica o torna o primeiro título público brasileiro com negociação contínua, oferecendo uma liquidez sem precedentes e permitindo movimentações via Pix.
Sem marcação a mercado: estabilidade para o investidor
Diferente de outros títulos públicos, o Tesouro Reserva não terá a “marcação a mercado”. Isso significa que o valor do seu investimento não oscilará diariamente conforme as condições econômicas, proporcionando maior estabilidade e previsibilidade. O cálculo seguirá a “marcação na curva”, onde os juros são contabilizados dia após dia, reduzindo oscilações visíveis no extrato.
Aplicação mínima acessível
Com um valor mínimo de aplicação de apenas R$ 1, o Tesouro Reserva se destaca pela acessibilidade, buscando atrair pessoas que ainda não investem ou mantêm dinheiro parado na conta corrente. O limite máximo de investimento é de R$ 500 mil por pessoa.
Tesouro Reserva vs. Poupança: Quem leva a melhor?
|Característica
|Tesouro Reserva
|Poupança
|Rentabilidade
|Atrelada à Selic (14,5% a.a.), rendimento diário
|0,5% a.m. + TR (Selic > 8,5%), rendimento mensal
|Liquidez
|Resgate 24/7, via Pix
|Resgate a qualquer momento, rendimento mensal
|Risco
|Garantia do Governo Federal
|Garantia do FGC
|Imposto de Renda
|Sim (tabela regressiva)
|Isento
|Taxa de Custódia
|0,20% a.a. acima de R$ 10 mil
|Isenta
|Aplicação Mínima
|R$ 1
|Variável (geralmente baixo)
Simulações do Tesouro Nacional (aplicação de R$ 1 mil):
•Seis meses: R$ 1.051,23 (R$ 20,85 a mais que a poupança)
•Um ano: R$ 1.101,82 (R$ 40,14 a mais que a poupança)
•Dois anos: R$ 1.207,12 (R$ 79,96 a mais que a poupança)
Impostos e Taxas
O Tesouro Reserva possui cobrança de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos, seguindo a tabela regressiva da renda fixa:
•Até 180 dias: 22,5%
•Entre 181 e 360 dias: 20%
•Entre um e dois anos: 17,5%
•Acima de dois anos: 15%
Além do IR, há cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para resgates realizados nos primeiros 30 dias. A taxa de custódia da B3, de 0,20% ao ano, incide apenas para valores acima de R$ 10 mil investidos.
Quanto rende mil reais em um ano no Tesouro Reserva vs Poupança
|Modalidade de Investimento
|Valor Total após 1 Ano
|Rendimento Líquido (Ganho)
|Diferença em relação à Poupança
|Tesouro Reserva
|R$ 1.101,82
|R$ 101,82
|+ R$ 40,14
|Poupança
|R$ 1.061,68
|R$ 61,68
|–
Observações Importantes:
- Tesouro Reserva: O valor já considera a rentabilidade atrelada à Selic (14,5% a.a.) e a incidência de Imposto de Renda conforme a tabela regressiva (neste caso, 17,5% para o período de um ano).
- Poupança: O valor reflete o rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), sendo isento de Imposto de Renda.
- Vantagem: Mesmo com o desconto do Imposto de Renda, o Tesouro Reserva entrega um retorno financeiro superior devido à alta taxa de juros básica da economia.
Concorrência no Mercado de Investimentos
O Tesouro Reserva também competirá com outros produtos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs. Embora alguns investimentos privados possam oferecer rentabilidade maior (acima de 100% do CDI), eles frequentemente exigem prazos maiores ou têm regras de liquidez mais rígidas. A garantia dos títulos públicos é do próprio governo federal, enquanto os produtos bancários contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).