Tesouro Reserva: quanto rende R$ 1000 em um ano e por que ele desbanca a poupança?

O Tesouro Reserva, lançado recentemente, surge como uma alternativa robusta e acessível para quem busca segurança, liquidez e rentabilidade superior à poupança. Com foco em democratizar o acesso a investimentos públicos, esta nova modalidade promete revolucionar a forma como os brasileiros guardam dinheiro. Tesouro Reserva: como aplicar e quanto rende R$ 1000 em um ano? Descubra tudo logo abaixo.

O que é o Tesouro Reserva?

O Tesouro Reserva é um título público federal, o que significa que, ao investir, você está emprestando dinheiro ao governo em troca de remuneração. Ele foi criado para ser uma opção simples e eficaz para a formação de uma reserva de emergência, oferecendo características que o diferenciam de outros investimentos.

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Como funciona: rentabilidade, liquidez e acessibilidade

Rendimento diário e Taxa Selic

A rentabilidade do Tesouro Reserva é atrelada à Taxa Selic, os juros básicos da economia. Com a Selic atualmente em 14,5% ao ano, o novo título tende a render significativamente mais do que a poupança. O rendimento é diário, o que significa que seu dinheiro cresce a cada dia, diferentemente da poupança que rende apenas no aniversário mensal da aplicação.

Resgate a qualquer momento

Uma das grandes inovações do Tesouro Reserva é a possibilidade de resgate a qualquer momento, 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados. Esta característica o torna o primeiro título público brasileiro com negociação contínua, oferecendo uma liquidez sem precedentes e permitindo movimentações via Pix.

Sem marcação a mercado: estabilidade para o investidor

Diferente de outros títulos públicos, o Tesouro Reserva não terá a “marcação a mercado”. Isso significa que o valor do seu investimento não oscilará diariamente conforme as condições econômicas, proporcionando maior estabilidade e previsibilidade. O cálculo seguirá a “marcação na curva”, onde os juros são contabilizados dia após dia, reduzindo oscilações visíveis no extrato.

Aplicação mínima acessível

Com um valor mínimo de aplicação de apenas R$ 1, o Tesouro Reserva se destaca pela acessibilidade, buscando atrair pessoas que ainda não investem ou mantêm dinheiro parado na conta corrente. O limite máximo de investimento é de R$ 500 mil por pessoa.

Tesouro Reserva vs. Poupança: Quem leva a melhor?

Característica Tesouro Reserva Poupança Rentabilidade Atrelada à Selic (14,5% a.a.), rendimento diário 0,5% a.m. + TR (Selic > 8,5%), rendimento mensal Liquidez Resgate 24/7, via Pix Resgate a qualquer momento, rendimento mensal Risco Garantia do Governo Federal Garantia do FGC Imposto de Renda Sim (tabela regressiva) Isento Taxa de Custódia 0,20% a.a. acima de R$ 10 mil Isenta Aplicação Mínima R$ 1 Variável (geralmente baixo)

Simulações do Tesouro Nacional (aplicação de R$ 1 mil):

•Seis meses: R$ 1.051,23 (R$ 20,85 a mais que a poupança)

•Um ano: R$ 1.101,82 (R$ 40,14 a mais que a poupança)

•Dois anos: R$ 1.207,12 (R$ 79,96 a mais que a poupança)

Impostos e Taxas

O Tesouro Reserva possui cobrança de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos, seguindo a tabela regressiva da renda fixa:

•Até 180 dias: 22,5%

•Entre 181 e 360 dias: 20%

•Entre um e dois anos: 17,5%

•Acima de dois anos: 15%

Além do IR, há cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para resgates realizados nos primeiros 30 dias. A taxa de custódia da B3, de 0,20% ao ano, incide apenas para valores acima de R$ 10 mil investidos.

Quanto rende mil reais em um ano no Tesouro Reserva vs Poupança

Modalidade de Investimento Valor Total após 1 Ano Rendimento Líquido (Ganho) Diferença em relação à Poupança Tesouro Reserva R$ 1.101,82 R$ 101,82 + R$ 40,14 Poupança R$ 1.061,68 R$ 61,68 –

Observações Importantes:

Tesouro Reserva: O valor já considera a rentabilidade atrelada à Selic (14,5% a.a.) e a incidência de Imposto de Renda conforme a tabela regressiva (neste caso, 17,5% para o período de um ano).

O valor já considera a rentabilidade atrelada à Selic (14,5% a.a.) e a incidência de Imposto de Renda conforme a tabela regressiva (neste caso, 17,5% para o período de um ano). Poupança: O valor reflete o rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), sendo isento de Imposto de Renda.

O valor reflete o rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), sendo isento de Imposto de Renda. Vantagem: Mesmo com o desconto do Imposto de Renda, o Tesouro Reserva entrega um retorno financeiro superior devido à alta taxa de juros básica da economia.

Concorrência no Mercado de Investimentos

O Tesouro Reserva também competirá com outros produtos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs. Embora alguns investimentos privados possam oferecer rentabilidade maior (acima de 100% do CDI), eles frequentemente exigem prazos maiores ou têm regras de liquidez mais rígidas. A garantia dos títulos públicos é do próprio governo federal, enquanto os produtos bancários contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).