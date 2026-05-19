São João de Curitiba confirma 2ª edição com shows, quadrilha e comidas típicas

O São João de Curitiba está de volta. Após atrair 30 mil pessoas na primeira edição, o megaevento confirmou segunda edição para o feriadão de Corpus Christi, entre os dias 4 e 7 de junho de 2026, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Os ingressos custam a partir de R$ 28.

O projeto é idealizado e produzido pelas produtoras CWB Brasil e Joy Eventos. Na edição passada, o pavilhão do Barigui foi transformado em um verdadeiro “arraiá urbano”, misturando a cultura popular com a conveniência da capital.

Para 2026, a organização projeta receber até 40 mil visitantes ao longo dos quatro dias. Os responsáveis pelo evento também afirmam que para comportar o público, o layout do Centro de Eventos passará por mudanças, como reposicionar a área gastronômica.

O festival manterá gastronomia típica, ambientação temática imersiva, brincadeiras tradicionais, ativações de marcas e programação multicultural para todas as idades.

Atração premiada e programação do São João de Curitiba 2026

Um dos grandes destaques da estreia, a Quadrilha Junina Luar do Sertão, de Alagoas, está confirmada novamente. Com mais de 40 anos de trajetória e o título de uma das mais premiadas do mundo, o grupo trará um espetáculo inédito para Curitiba.

A programação completa de shows e atrações artísticas será divulgada nas próximas semanas.

Serviço: São João de Curitiba 2026

Data: 4 a 7 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi)

4 a 7 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi) Local: Parque Barigui – Centro de Eventos Positivo

Parque Barigui – Centro de Eventos Positivo Ingressos: Disponíveis na plataforma Blueticket, a partir de R$ 28

Horários:

Quinta-feira, 04 de junho — 11h às 22h

Sexta-feira, 05 de junho — 11h às 22h

Sábado, 06 de junho — 11h às 22h

Domingo, 07 de junho — 11h às 20h