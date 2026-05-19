Confeitaria famosa vai fechar as portas no Batel; promessa é de volta “em breve”

Uma das padarias e confeitarias mais famosas do Batel, em Curitiba, anunciou que vai fechar as portas. O anúncio foi feito pela própria dona da Barbarella Bakery, nesta segunda-feira (18/05), no perfil da empresa no Instagram. A expectativa é que as portas baixem em definitivo neste local até o final de maio, quando o ponto será entregue ao proprietário do imóvel.

Famosa pelos doces com receitas exclusivas, o “pão que explode” e a participação em alguns festivais gastronômicos, a confeitaria deve reabrir em novo endereço, mas ainda sem previsão.

“A Barbarella nunca foi somente uma padaria. Ela nasceu de um sonho construído há 28 anos, entre estudo, pesquisa, engenharia de alimentos, madrugadas, coragem e uma profunda paixão pelo pão artesanal. Curitiba acolheu esse sonho de forma inesquecível. Neste endereço do Batel vivemos encontros, criamos memórias, servimos afeto em forma de pão quente e vimos uma comunidade nascer ao redor da nossa mesa. Agora é tempo de transformação” disse Ana Zita Klein.

A marca teve origem em Porto Alegre, onde funciona sua loja principal. Em Curitiba, a filial funcionava desde novembro de 2021.

Ainda em seu pronunciamento, a proprietária disse que não é uma despedida. “Estamos nos despedindo deste espaço físico para alçar um novo voo. Um movimento necessário para crescer com mais estrutura, fortalecer nossa essência e preparar o futuro da Barbarella da forma como sempre sonhamos. Não é um fim. É uma mudança de rota”, disse.



