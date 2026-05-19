Morre aos 79 anos o jornalista Adamastor Marques: uma “unanimidade”

Morreu nesta terça-feira (19/05), em Curitiba, aos 79 anos, Adamastor Marques. Por muitos anos ele foi revisor de texto do jornal Gazeta do Povo, onde deixou dezenas de amigos e admiradores. O velório será na Sala Turquesa da Capela Vaticano (Avenida Des. Hugo Simas, 26, Bom Retiro), a partir das 10h, e o sepultamento no Cemitério Água Verde, as 16h30, ainda nesta terça.

Natural de Arapongas, região Norte do Paraná, formou-se jornalista em 1975 pela Universidade Federal do Paraná. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças tratando de uma doença.

Amigos da antiga redação da Gazeta do Povo lembraram com saudades do velho companheiro. “Adamas era uma unanimidade. Pessoa encantadora. Culto, inteligente, amável, da velha escola de copidesques e revisores. Venceu com louvor as limitações de uma paralisia que limitava um pouco a fala e os movimentos. Uma grande perda para nós todos”, afirmou a jornalista Marisa Valério.

Uma das pessoas mais sensíveis, companheiras e inteligentes com quem tive a honra de conviver na redação da Gazeta. Brincávamos que os prints das páginas que iam para as revisões do “Adamas” voltavam um “Pinheirinho”, tamanho era o seu profissionalismo e cuidado com que fazia. Seu olhar afiado não deixava passar nada. Vá em paz, grande paranista, e que sua família receba o conforto merecido. disse o jornalista Renyere Trovão.