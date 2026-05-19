Por que Santa Catarina decretou alerta climático por 180 dias?

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, assinou decreto que estabelece estado de alerta climático por 180 dias. A medida é preventiva e busca fortalecer ações de prevenção contra chuvas e alagamentos causados pelo El Niño. O estado já sofreu grandes enchentes em 1983 e 2023 provocadas pelo fenômeno climático.

Os efeitos do fenômeno meteorológico também serão sentidos no Paraná e Rio Grande do Sul. As informações são da Agência Brasil.

O que é o estado de alerta climático?

É uma medida preventiva que permite a mobilização antecipada dos órgãos estaduais para ações de prevenção, monitoramento e resposta rápida diante de possíveis eventos extremos. Não se trata de decreto de situação de emergência ou de estado de calamidade pública. Haverá investimento em monitoramento, capacitação e modernização de barragens.

Quais critérios permitem que municípios declarem emergência?

O decreto estabelece critérios objetivos como chuvas superiores a 80 milímetros em 24 horas, desabrigamento de famílias, interrupção de serviços essenciais, deslizamentos e alertas de nível laranja ou vermelho emitidos pela Defesa Civil estadual. O decreto também autoriza o uso de recursos do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil para custear medidas preventivas.

O que é o El Niño e quando ele deve chegar?

O El Niño é um fenômeno caracterizado pela alteração de temperatura das águas do Oceano Pacífico. Estudos nacionais e do órgão climático dos Estados Unidos indicam probabilidade acima de 80% de ocorrência já em julho. A previsão é de maior intensidade entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027, com chuvas acima da média em diferentes regiões do Sul do Brasil.

Quais os impactos esperados para Santa Catarina?

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponta para chuvas acima da média em diferentes regiões do Rio Grande do Sul e temperaturas superiores ao padrão climatológico. Há risco aumentado de temporais mais intensos e inundações. Institutos federais alertam para maior dificuldade na produção de alimentos como arroz, feijão e milho.

Até quando vale o decreto?

O decreto tem vigência até novembro de 2026, mas pode ser prorrogado caso necessário. A medida prevê mobilização de servidores estaduais para apoio às ações da Defesa Civil e autoriza o uso de recursos do fundo estadual para custear as operações de prevenção e resposta a desastres naturais.