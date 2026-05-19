Vai pra Copa? Aeroportos do Paraná recebem vacinação contra sarampo

Quatro aeroportos do Paraná realizam nesta semana ações de vacinação contra o sarampo, organizadas pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A iniciativa ocorre nesta terça-feira (19) nos aeroportos de São José dos Pinhais e Londrina, na quarta-feira (20) em Foz do Iguaçu e na quinta-feira (21) em Maringá, com o objetivo de imunizar trabalhadores e viajantes que precisam atualizar a carteira de vacinação.

A mobilização acontece a menos de um mês da Copa do Mundo, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, países que registram surtos ativos de sarampo nos últimos anos. O Paraná não registra casos da doença desde 2020, mas autoridades sanitárias reforçam a necessidade de vigilância devido ao cenário internacional e à circulação de viajantes.

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, leva de duas a três semanas para garantir a resposta imunológica adequada no organismo. O imunizante está disponível nas mais de 1.800 salas de vacinação em todo o estado. Para receber a dose nos aeroportos, é obrigatório apresentar documento oficial com foto e carteira de vacinação.

O esquema vacinal varia conforme a idade: pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses com o componente do sarampo, enquanto a população de 30 a 59 anos precisa comprovar ao menos uma dose. Durante as ações, as equipes também oferecerão vacinas contra febre amarela, dupla adulto e influenza, segundo a Agência Estadual de Notícias.