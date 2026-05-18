Gripe, Covid ou resfriado? Saiba como diferenciar os sintomas

A queda brusca de temperatura registrada no Paraná nos últimos dias acendeu o alerta para o aumento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) em todo o Estado. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a necessidade de a população atualizar a carteira de vacinação e saber identificar corretamente os sintomas de gripe, resfriado, Covid-19 e outras condições respiratórias para buscar o atendimento adequado.

O secretário estadual da Saúde, César Neves, enfatiza que a imunização é o principal recurso para enfrentar o rigor climático.

“A primeira grande dica é a vacinação. Entendemos que a imunização é uma forma efetiva de evitarmos ou mesmo mitigarmos os efeitos de várias infecções respiratórias, salvaguardando as populações mais vulneráveis”, afirma Neves à Agência Estadual de Notícias (AEN).

Guia de sintomas: Como diferenciar as doenças?

Embora os sintomas de várias doenças respiratórias sejam parecidos, cada quadro possui características específicas que auxiliam no diagnóstico inicial. Confira:

Resfriado: Causado por vírus como o rinovírus, apresenta sintomas leves, como coriza e dor de garganta. A febre é rara e a recuperação ocorre entre dois e quatro dias.

Causado por vírus como o rinovírus, apresenta sintomas leves, como coriza e dor de garganta. A febre é rara e a recuperação ocorre entre dois e quatro dias. Gripe (Influenza): Infecção mais intensa e de início súbito. Caracteriza-se por febre alta, mal-estar generalizado e dor no corpo. A recuperação leva cerca de sete dias, mas a fadiga pode persistir.

Infecção mais intensa e de início súbito. Caracteriza-se por febre alta, mal-estar generalizado e dor no corpo. A recuperação leva cerca de sete dias, mas a fadiga pode persistir. Covid-19: Manifestações variam de leves a críticas. Os sinais mais comuns são febre, tosse e fadiga. A falta de ar (dispneia) é um indicativo de alerta imediato para procurar um médico.

Manifestações variam de leves a críticas. Os sinais mais comuns são febre, tosse e fadiga. A é um indicativo de alerta imediato para procurar um médico. Rinite Alérgica: Doença crônica não transmissível. Causa espirros e irritação na garganta após o contato com poeira ou mofo. Não provoca febre .

Doença crônica não transmissível. Causa espirros e irritação na garganta após o contato com poeira ou mofo. . Sinusite: Inflamação das cavidades da face. Pode ser aguda (com dor localizada no rosto e febre) ou crônica (com tosse e alteração no olfato). A congestão nasal é muito intensa, diferindo da gripe comum.

O secretário orienta que, em caso de febre persistente por mais de três dias, falta de ar, confusão mental ou desidratação, o paciente deve retornar ou procurar imediatamente uma unidade de saúde.

Vacinação contra a Influenza segue até o fim de maio

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza continua em vigor no Paraná até o fim de maio. Desde o início da mobilização, no final de março, até a primeira dezena de maio, o Estado aplicou mais de 1,5 milhão de doses. Desse total, 759 mil foram destinadas a idosos com mais de 60 anos e 150 mil a crianças entre 6 meses e 6 anos — as faixas etárias mais suscetíveis ao agravamento da doença.

A meta da Sesa é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, idosos e gestantes. O Estado conta com uma estrutura de 1.850 salas de vacinação distribuídas pelos 399 municípios.