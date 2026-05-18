Prefeitura lança Campanha do Agasalho 2026; confira os postos de doação

A prefeitura de Curitiba lançou, na manhã desta segunda-feira (18) a Campanha do Agasalho 2026. A intenção é engajar a população no atendimento a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pela Fundação de Ação Social (FAS).
Ao todo, são 200 postos de doação de roupas, calçados, cobertores e roupas de cama em bom estado e em condições de uso. No ano passado, foram coletados mais de 400 mil peças. As unidades estão distribuídas em 11 regiões da cidade: Bairro Alto, Boa Vista, Boqueirão, CIC, Cajuru, Matriz, Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade, Tatuquara e Região Metropolitana. Confira os endereços abaixo.
A prefeitura oferece também a interessados a possibilidade de ser um posto de doação de materiais para a campanha. Para isso, é necessário preencher um cadastro disponível no site Curitiba Solidária.
Confira os postos de doação por região
REGIONAL BAIRRO NOVO
Sítio Cercado
- Centro Médico Comunitário Bairro Novo – FEAS (Rua Jussara, 2.234) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
- Condor Sítio Cercado (Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.868) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- CRAS Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.691) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Madre Tereza (Rua Guaçui, 6.001) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Posto Bairro Novo – Grupo Trapézio (Rua Tijucas do Sul, 1.963) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
- Posto Tijucas – Grupo Trapézio (Rua Izaac Ferreira da Cruz, 2.920) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
Umbará
- CRAS Umbará (Rua Deputado Pinheiro Junior, 1.650) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Bairro Novo
- CRAS Xapinhal (Rua Francisco José Lobo, 416) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Rua da Cidadania Bairro Novo – Núcleo Regional FAS (Rua Tijucas do Sul, 1.700) — Horário: Segunda a sexta, das 12h às 13h e das 13h às 17h.
REGIONAL BOA VISTA
Ahú
- Condor Ahú (Av. Anita Garibaldi, 1.729) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
Atuba
- CRAS Atuba (Rua João Batista Scucato, 120) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Bacacheri
- Atenas Materiais de Construção – Filial (Av. Prefeito Erasto Gaertner, 1.611) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h / Sábados, das 8h às 12h.
- TIC Transportes – Posto VI (Av. Prefeito Erasto Gaertner, 1.600) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 16h.
Bairro Alto
- Auto Posto Qualita Ltda – Grupo Joma (Av. Victor Ferreira do Amaral, 3.643) — Horário: Todos os dias da semana, das 6h às 22h40.
- CRAS Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Barreirinha
- Posto Linha Verde Filial 06 – Grupo Trapézio (Rua Theodoro Makiolka, 3.115) — Horário: Todos os dias, das 6h às 22h.
Boa Vista
- Condor Boa Vista (Rua Lodovico Geronazzo, 805) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Atenas Materiais de Construção – Matriz (Av. Paraná, 2.025) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h / Sábados, das 8h às 13h.
- CRAS Boa Vista (Rua Luiza Lélia Gulin Geronasso, 313) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Festval Anita Garibaldi (Av. Anita Garibaldi, 1.060) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- Printer do Brasil (Rua Desembargador Arthur Leme, 327) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h.
- Rua da Cidadania Boa Vista – Núcleo Regional FAS (Av. Paraná, 3.600) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Cachoeira
- Condor Barreirinha (Rua Anita Garibaldi, 6.148) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- CRAS Cachoeira (Rua Rolando Salin Zappa Mansur, 354) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Pilarzinho
- CRAS Pilarzinho (Rua Guy Maupassant, 177) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Posto Triangulo – Grupo Trapézio (Rua São Salvador, 360) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
Tingui
- Festval Tingui (Rua José Valle, 525) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- Memorial Paranista – ICAC (Rua Mateus Leme, 4.700) — Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h.
- MiniPreço Bacacheri (Av. Monteiro Tourinho, 408) — Horário: Segunda a sábado, das 9h às 20h / Domingos, das 10h às 19h.
Boa Vista (Geral / Linha Verde)
- Hospital Vita Curitiba Linha Verde (BR-116 Linha Verde, km 396, nº 4021) — Horário: Segunda a sexta, das 9h30 às 17h30.
REGIONAL BOQUEIRÃO
Alto Boqueirão
- CRAS Alto Boqueirão (Rua Wilson Dacheuk Pereira, s/n) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Boqueirão
- CRAS Boqueirão (Rua Oliveira Viana, 1.804) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Posto Linha Verde Filial 02 – Grupo Trapézio (Av. Marechal Floriano Peixoto, 7.825) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
- Posto Linha Verde Filial 10 – Grupo Trapézio (Rua das Carmelitas, 2.963) — Horário: Segunda a sábado, das 6h às 22h.
- Rua da Cidadania Carmo – Núcleo Regional FAS Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Fanny
- MiniPreço Fanny (Rua Albino Beatriz, 40) — Horário: Segunda a sábado, das 9h às 20h / Domingos, das 10h às 19h.
Xaxim
- Condor Derosso (Rua Francisco Derosso, 3.300) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- MiniPreço Express Shopping Boulevard (Rod. BR 116, 16.303) — Horário: Segunda a sábado, das 11h às 22h / Domingos, das 14h às 20h.
- MiniPreço Xaxim (Rua Francisco Derosso, 3.044) — Horário: Segunda a sábado, das 9h às 20h / Domingos, das 10h às 19h.
Boqueirão
- CRAS Iguape/Cidadania (Rua Maestro Carlo Frank, 77) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Vila São Pedro (Rua Primeiro de Maio, 1.214) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
REGIONAL CAJURU
Cajuru
- Condor Cajuru (Rua Natal, 1.155) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- CRAS Acrópole (Rua Antonio Moreira Lopes, 328) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Cajuru (Rua Pedro Violani, 314) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Iguaçu (Av. Leonardo Novick, 983) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS União Ferroviária (Rua Antonio Tornato, 100) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Dinâmica Comércio de Peças (Rua Cuiabá, 1.345) — Horário: Segunda a sexta, das 8h30 às 18h30 / Sábados, das 8h às 12h.
- Fazenda Urbana do Cajuru (Av. Prefeito Maurício Fruet, 1.880) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Mercado Regional Cajuru (Av. Prefeito Maurício Fruet, 1.880) — Horário: Terça a sábado, das 8h às 18h e domingos das 7h às 12h.
- Rua da Cidadania Cajuru – Núcleo Regional FAS (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- TIC Transportes – Posto I (Av. Senador Salgado Filho, 2.992) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 16h.
Jardim das Américas
- Posto Vila Torres – Grupo Trapézio (Av. Comendador de Franco, 3.133) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
Uberaba
- CRAS Uberaba (Rua Augusto David de Moraes, 160) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Festval Torres (Av. Comendador Franco, 4.160) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- MiniPreço Torres (Av. Comendador de Franco, 7.273) — Horário: Segunda a sábado, das 9h às 20h / Domingos, das 10h às 19h.
- TIC Transportes – Posto II (Av. Comendador Franco, 5.175) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 16h.
- Flow Open Mall (Av. Comendador Franco, 6.992) — Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h.
REGIONAL CIC
Campo Comprido
- Casa China – Campo Comprido (Rua Eduardo Sprada, 4.603) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 19h / Sábados, das 9h às 18h.
- FAS – Disque Solidariedade (Rua Eduardo Sprada, 4.520) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
CIC
- Condor Campo Comprido (Rua João Dembinski, 1.410) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Condor João Bettega (Rua João Bettega, 3.930) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Condor JK (Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2.297) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Auto Posto Copa Ouro Ltda – Grupo Joma (Rua João Bettega, 6.115) — Horário: Todos os dias, das 6h às 22h40.
- CRAS Barigui (Rua Senador Accioly Filho, 3.300) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Corbélia (Rua Professor Cecilia Iritani, 510) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Nossa Senhora da Luz (Rua Davi Xavier da Silva, 451) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Vila Sandra (Rua Maria Homan Wisniewski, 717) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Vila Verde (Rua Ney Pacheco, 465) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- FORZA JMalucelli (Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira – Ld, 501) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
- Gigante Atacadista – JK (Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira – Ld, 2.297) — Horário: Segunda a sábado, das 7h30 às 22h / Domingos, das 8h às 21h.
- Macroplastic Indústria e Comércio de Embalagens SA (Rua Senador Accioly Filho, 2.221) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
- Posto Almirante Filial 19 – Grupo Trapézio (Rua João Bettega, 3.015) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
- Posto Trapézio – Grupo Trapézio (Rua Raul Pompéia, 1.350) — Horário: Todos os dias, das 6h às 22h.
- Ritmo Logística – Matriz (Rua João Kalinowski, 170) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
- Rodoparaná Implementos Rodoviários (Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3.545) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
- Rua da Cidadania CIC – Núcleo Regional FAS (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- SVD Transportes (Rua Lodovico Kaminski, 760) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h / Sábados, das 8h às 17h.
- Teatro da Vila – ICAC (Rua Davi Xavier da Silva, 451) — Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h.
- TIC Transportes (Rua José Rodrigues Pinheiro, 3.210) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 16h.
- TIC Transportes – Posto V (Rua Vicente Michelotto, 3.455) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 16h.
REGIONAL MATRIZ (CENTRO / REGIÃO CENTRAL)
Ahú
- Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (Rua Coronel Brasilino Moura, 253) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 18h.
Alto da XV
- Festval Alto da XV (Rua Padre Germano Mayer, 1.502) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
Batel
- Festval Batel (Rua Coronel Dulcídio, 880) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- Posto Linha Verde Filial 23 – Grupo Trapézio (Av. Sete de Setembro, 4.814) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
- TR1PS Viagens (Av. Batel, 1.230, Sala 912) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h45.
- Hospital Vita Batel (Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1.896) — Horário: Segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h30.
Bigorrilho / Champagnat
- Condor Champagnat (Rua Martin Afonso, 2.800) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Festval Champagnat (Rua Des. Otávio do Amaral, 576) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
Centro
- Associação Comercial do Paraná (Rua XV de Novembro, 621) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h.
- Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (Rua Cândido Lopes, 146) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 18h.
- Câmara Municipal de Curitiba (Rua Barão do Rio Branco, 720) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 18h.
- Capela Santa Maria – ICAC (Rua Conselheiro Laurindo, 273) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 17h30.
- Casa Hoffmann – ICAC (Rua Dr. Claudino dos Santos, 58) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 18h.
- Cine Passeio – ICAC (Rua Riachuelo, 410) — Horário: Terça a domingo, das 10h às 22h.
- Cohab – Sede (Rua Barão do Rio Branco, 45) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Conservatório de MPB – ICAC (Rua Mateus Leme, 66) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 22h / Sábados, das 9h às 13h.
- Coritiba Football Club (Rua Floriano Essenfelder, 132) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h / Horários de jogos.
- CRAS Matriz (Praça Rui Barbosa, 101 – Rua da Cidadania) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Fundação Cultural de Curitiba – FCC (Rua do Rosário, 180) — Horário: Segunda a sexta, das 8h30 às 17h30.
- G5 Engenharia e Gerenciamento Ltda (Rua Nunes Machado, 68) — Horário: Segunda a sexta, das 8h30 às 18h.
- Gibiteca de Curitiba – FCC (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 18h.
- Grupo Trapézio – Escritório Central (Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
- Instituto Joel Malucelli (Rua Visconde de Nacar, 1.441) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
- Memorial de Curitiba – FCC (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 17h.
- Mercado Municipal de Curitiba (Av. Sete de Setembro, 1.865) — Horário: Terça a sábado, das 8h às 18h / Domingos, das 8h às 13h.
- Palacete Wolf – Posto Turístico (Rua Praça Garibaldi, 07) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
- Paraná Banco (Rua Comendador Araújo, 614) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
- Rua 24 horas – Posto de Informações Turísticas (Rua Visconde de Nácar, s/n) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
- Rua da Cidadania Matriz – Núcleo Regional FAS (Rua Monsenhor Celso, 35) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (Av. Vicente Machado, 589) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Secretaria Municipal de Segurança Alimentar (Rua Dr. Pedrosa, 257) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.
- Solar da Cultura – FCC (Rua Dr. Claudino dos Santos, 142) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 17h.
- UFPR – Campus Reitoria (Rua XV de Novembro, 1.299) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h.
Centro Cívico
- Prefeitura Municipal de Curitiba (Av. Cândido de Abreu, 817) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Cristo Rei
- Condor Cristo Rei (Rua Fioravante Dalla Stella, 66) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Condor Super Center – Cristo Rei (Rua Fioravante Dalla Stella, 66) — Horário: Segunda a sábado, das 8h às 22h / Domingos, das 8h às 21h.
Jardim Botânico
- Jardim Botânico – Posto Turístico (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
- Junto Seguros (Av. Dario Lopes dos Santos, 2.197 – 3º andar) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Juvevê
- Rádio Mix (Rua Dr. Gulin, 665) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
Matriz (geral / áreas de divisa)
- Condor Marechal (Av. Marechal Floriano Peixoto, 7.486) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Cinemateca de Curitiba – FCC (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
- Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Rua Schiller, 159) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Escola de Natação Amaral (Rua Joaquim da Silva Sampaio, 303) — Horário: Segunda a sexta, das 7h às 20h30.
- Escola de Patrimônio – FCC (Rua Kellers, 63) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 17h.
- Festval Brigadeiro (Rua Brigadeiro Franco, 641) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- Festval Carlos de Carvalho (Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1.652) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- PGMAIS Tecnologia (Av. João Gualberto, 1.259) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
- Portão Cultural – FCC (Av. República Argentina, 3.430) — Horário: Terça a domingo, das 10h às 19h.
- Secretaria Municipal da Educação (Av. João Gualberto, 623) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Teatro do Paiol – FCC (Rua Cel. Zacarias, 51) — Horário: Terça a domingo, das 14h às 18h.
- Teatro Novelas Curitibanas – FCC (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222) — Horário: Terça a domingo, das 13h às 21h30.
Prado Velho
- CRAS Vila Torres (Rua Aquilino Orestes Baglioli, 120) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
São Francisco
- Condor Super Center – Centro Cívico (Rua Nilo Peçanha, 1.000) — Horário: Segunda a sábado, das 8h às 22h / Domingos, das 8h às 21h.
- Festval Centro Cívico (Rua Mateus Leme, 1.850) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- Posto Linha Verde Filial 15 – Grupo Trapézio (Rua Duque de Caxias, 399) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
São Lourenço
- Festval São Lourenço (Rua Mateus Leme, 4.556) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
Vista Alegre
- Torre Panorâmica – Posto Turístico (Rua Professor Lycio Grein Castro Vellozo, 191) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
REGIONAL PINHEIRINHO
Novo Mundo
- Condor Novo Mundo (Rua Visconde do Serro Frio, 164) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- CRAS Novo Mundo (Av. Brasília, 5.931) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Pinheirinho
- Condor Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2.170) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Auto Posto Nova Curitiba Ltda – Grupo Joma (Rua Marechal Otavio Saldanha Mazza, 7.585) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h40.
- CRAS Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2.033) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Passione Comercio de Combustíveis Ltda (Rua Marechal Otavio Saldanha Mazza, 8.427) — Horário: Todos os dias da semana, das 6h às 22h40.
- Posto Izaac – Grupo Trapézio (Rua Izaac Ferreira da Cruz, 1.497) — Horário: Todos os dias, das 6h às 22h.
- Posto Linha Verde Matriz – Grupo Trapézio (Km 79, 005 – Br-116) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
- Rua da Cidadania Pinheirinho – Núcleo Regional FAS (Av. Winston Churchill, 2.033 – Sala 36) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
REGIONAL PORTÃO
Água Verde
- Condor Água Verde (Av. Água Verde, 860) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Addiante Locação de Pesados S.A (Rua Dr. Alexandre Gutierrez, 826) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h48.
- Festval Água Verde (Rua Prof. Alvaro Jorge, 75) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- PMC – Soluções Inteligentes (Rua Dr. Alexandre Gutierrez, 990 – 11° andar) — Horário: Segunda a sexta, das 8h30 às 18h.
Fazendinha
- MiniPreço Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.994) — Horário: Segunda a sábado, das 9h às 20h / Domingos, das 10h às 19h.
- Rua da Cidadania Fazendinha – Núcleo Regional FAS Portão (Rua Carlos Klemtz, 1.700) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Guaíra
- Condor Wenceslau Bras (Av. Presidente Wenceslau Braz, 790) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
Novo Mundo
- Condor Brasília (Av. Brasília, 6.900) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
Parolin
- CRAS Parolin (Rua Francisco Parolin, 881) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Paraná Petro – Sindicombustíveis (Rua 24 de maio, 2.522) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.
Portão
- Cine Guarani – ICAC (Av. Rep. Argentina, 3.430) — Horário: Terça a domingo, das 13h às 21h.
- Comunidade Alcance Curitiba (Av. Republica Argentina, 4.917) — Horário: Domingos, das 8h às 21h.
- Festval Kennedy (Av. Pres. Kennedy, 3.080) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- Festval República Argentina (Av. Republica Argentina, 449) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- FUNCAP – Atlético Paranaense (Rua Buenos Aires, 1.260) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h / Horários de jogos.
- Posto Almirante Filial 24 – Grupo Trapézio (Rua Carlos Dietzsche, 1.115) — Horário: Todos os dias, das 6h às 22h.
- Shopping Palladium (Av. Presidente Kennedy, 4.121) — Horário: Segunda a sexta, das 11h às 23h / Sábados, das 10h às 22h / Domingos, das 14h às 20h.
Santa Quitéria
- Condor Santa Quitéria (Rua João Alencar Guimarães, 2.126) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- CRAS Santa Quitéria (Rua Prof. Fábio de Souza, 943) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Federação Paranaense de Futebol (Rua Hebert Neal, 148) — Horário: Segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.
REGIAO METROPOLITANA
Colombo
- Gera Partner Holding S/A (Av. São Gabriel, 481, Bairro São Gabriel) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
Araucária
- Ritmo Logística – Unidade Araucária (Rua Dr. Eli Volpato, 8.888) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h.
São José dos Pinhais
- TIC Transportes – Posto IV (Av. das Torres, 2.511) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 16h.
- TIC Transportes – Posto VII (Av. das Torres, 1.640) — Horário: Segunda a sexta, das 9h às 16h.
REGIONAL SANTA FELICIDADE
Butiatuvinha
- Condor Santa Felicidade (Av. Manoel Ribas, 8.243) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Posto Marechal – Grupo Trapézio (Av. Manoel Ribas, 8.051) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
Campina do Siqueira
- Auto Posto Eccellenza Ltda – Grupo Joma (Av. Vicente Machado, 3.040) — Horário: Todos os dias da semana, das 6h às 22h40.
Mercês
- Condor Merces (Av. Manoel Ribas, 404) — Horário: Todos os dias, das 8h às 22h.
- Festval Mercês (Av. Manoel Ribas, 1.396) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
Mossunguê
- Posto Premiere – Grupo Trapézio (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.846) — Horário: Todos os dias, 24 horas.
Santa Felicidade
- CRAS Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Festval Santa Felicidade (Av. Vereador Toaldo Tulio, 420) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- MiniPreço Santa Felicidade (Rua Domingos Strapasson, 100) — Horário: Segunda a sábado, das 9h às 20h / Domingos, das 10h às 19h.
- Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Sala 15A) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Santo Inácio
- Festval Barigui (Av. Candido Hartmann, 1.580) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- Festval ParkShoppingBarigüi (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600) — Horário: Segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos, das 7h às 20h.
- Park da Cidade (Rua Batista Ganz, 430) — Horário: Terça a sexta, das 14h às 22h / Sábados e domingos, das 10h às 21h.
- ParkShoppingBarigüi (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600) — Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingos, das 14h às 20h.
São Braz
- Aladin Posto de Abastecimento (Rua Vereador Toaldo Tulio, 3.299) — Horário: Todos os dias da semana, das 6h às 22h40.
- CRAS São Braz (Rua Jaçanã, 447) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Vista Alegre / divisas
- Casa Encantada da Bruxa – Bosque Alemão (Rua Francisco Schaffer, s/n) — Horário: Terça a sexta, das 8h às 18h / Sábados e domingos, das 9h às 17h.
REGIONAL TATUQUARA
Caximba
- CRAS Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.280) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Tatuquara / Campo de Santana / adjacências
- CRAS Dom Bosco (Rua Julio Pereira Sobrinho, 102) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Laguna (Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 1.520) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Monteiro Lobato (Rua Jornalista Emílio Zola Florenzano, 300) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Pompéia (Rua Heitor Ferreira, 125) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Rio Bonito (Rua Marcos Bertoldi, 442) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- CRAS Santa Rita (Rua Enette Dubard, 602) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Rua da Cidadania Tatuquara – Núcleo Regional FAS (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n) — Horário: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
PONTOS EXCLUSIVOS PARA FUNCIONÁRIOS (INTERNOS)
Empresas parceiras (arrecadação restrita apenas a colaboradores das respectivas instituições).:
- Electrolux
- Trombini Embalagens
- Menu Restaurantes Corporativos
- ICS – Instituto Curitiba de Saúde