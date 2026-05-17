PREVISÃO DO TEMPO

Risco de tempestades com ventos de até 100 km/h colocam parte do PR em alerta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Filipe Albuquerque — especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 17/05/26 17h52
Céu nublado de chuva em Curitiba
Foto: Eduardo Klisiewicz / Tribuna do Paraná.

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Paraná sinaliza a possibilidade de chuva intensa, com ocorrência de granizo e eventuais tempestades com ventos de até 100 km/h em municípios das regiões Norte, Noroeste, Norte Pioneiro e Leste.

Emitido na manhã deste domingo (17), o alerta vale até as 10h de segunda-feira (18), quando a instabilidade se afasta para o sudeste do país, o que deve trazer melhor no tempo para o Paraná. O sol volta a aparecer ao longo da tarde com a perda de força da nebulosidade no estado. Para a noite, o frio deve prevalecer, com temperaturas que podem ficar abaixo dos 10 graus no Oeste, Sudoeste e Centro-sul.

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Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a umidade deve manter a presença de nuvens sobre o estado no início da semana, o que pode contribuir para chuvas isoladas, sobretudo nas regiões Norte e Leste.

Em Curitiba, a máxima não deve ultrapassar os 17°C, e a mínima pode chegar a 11°C. Francisco Beltrão e Pato Branco podem registrar mínima de 8°C

O tempo volta a estabilizar, informa o instituto, entre terça (19) e quinta-feira (21). O avanço de uma massa de ar frio sobre o Sul do país favorece a queda de temperaturas e a sensação de frio em todo o estado. Há chance de geadas ao amanhecer no Sudoeste e no Sul.

A tarde de quinta-feira deve trazer chuvas isoladas ao Oeste e ao Sudoeste paranaense.

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