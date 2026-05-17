Curitiba lança Campanha do Agasalho e Operação Inverno na segunda-feira

Curitiba inicia na segunda-feira (18), às 9h30, a Campanha do Agasalho 2026 e a Operação Inverno, ações voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o período de baixas temperaturas. O lançamento acontece na sede da Fundação de Ação Social (FAS), na Rua Eduardo Sprada, 4.520, no Campo Comprido.

A Campanha do Agasalho vai arrecadar roupas, calçados, acessórios como luvas, cachecóis e toucas, além de cobertores e toalhas de banho em bom estado. Os itens doados serão destinados a famílias e pessoas acompanhadas pela FAS. A população pode contribuir com a campanha até 21 de setembro.

A Operação Inverno reforçará as ações de abordagem social e acolhimento às pessoas em situação de rua durante o inverno. A iniciativa conta com apoio da Defesa Civil e tem como objetivo ampliar a proteção à saúde da população atendida. As duas ações seguem até o final do inverno, em 21 de setembro.