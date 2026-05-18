Em semana de baixas temperaturas, prefeitura de Curitiba inicia Campanha do Agasalho e Operação Inverno

A prefeitura de Curitiba lança nesta segunda-feira (18) a Campanha do Agasalho 2026 e a Operação Inverno. As ações, que se estendem até 21 de setembro, fim do inverno, vão atender à população de rua e famílias em vulnerabilidade social.

As iniciativas foram apresentadas na manhã desta segunda na sede da Fundação de Ação Social (FAS) pelo prefeito Eduardo Pimentel e sua esposa, Paula Mocellin. Pela Campanha do Agasalho, a população vai poder doar roupas, calçados, cobertores e toalhas de banho em bom estado, mais acessórios como luvas, cachecóis e toucas. O volume arrecadado será destinado às pessoas acompanhadas pela fundação.

Com apoio da Defesa Civil, a Operação Inverno, em paralelo, vai reforçar o trabalho de abordagem social e acolhimento às pessoas em situação de rua e desabrigo no período mais frio do ano. A intenção é aumentar a proteção à população atendida em dias de baixas temperaturas.

Para esta semana, a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de temperaturas baixas na capital e no interior do estado, com mínimas podendo fica abaixo dos 10º C. Para a sequência do outono, que se estende até 20 de junho, a expectativa é de quedas frequentes de temperatura com possibilidade de geadas na Região Metropolitana de Curitiba no final da estação.