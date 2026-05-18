Temporal

Chuvas provocam estragos pelo Paraná neste fim de semana

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 17/05/26 21h12
Loja de mosteiro foi danificada com queda de araucária.
Loja de mosteiro foi danificada com queda de araucária. Foto: Abadia da Ressurreição.

As fortes chuvas do fim de semana, acompanhadas de significativas rajadas de vento, provocaram estragos em algumas regiões do Paraná. Houve deslizamento de terra em Antonina, no Litoral, e registro de granizo e vendaval em Terra Rica e Tibagi, respectivamente. As informações são do sistema informatizado da Defesa Civil do Paraná.

Em Ponta Grossa, as rajadas de vento chegaram a 66 km/h, o suficiente para provocar quedas de galhos e árvores no sábado (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 200 casas foram atingidas e aproximadamente mil pessoas foram afetadas com o temporal.

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Uma araucária de grande porte chegou a cair em cima de uma edificação num mosteiro beneditino em Ponta Grossa no sábado. Os monges, pelas redes sociais, pedem a colaboração da comunidade para poder reconstruir a loja, que é uma das fontes de renda dos religiosos. Apesar do estrago, ninguém se feriu.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva registrada na região foi de 33,2 mm.

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Volumes de chuva acima de 20 mm até as 12h15 deste domingo (17) nas estações do Simepar no Paraná:

Apucarana: 39,2 mm
Assis Chateubriand: 21,6 mm
Cambará: 52,6 mm
Cornélio Procópio: 39 mm
Guaira: 22 mm
Loanda: 106,6 mm
Londrina: 77,8 mm
Maringá: 35,6 mm
Paranavaí: 48,6 mm
Santo Antônio da Platina: 53,8 mm
Boa Vista da Aparecida: 36 mm
Pinhão – Foz do Areia: 27,2 mm
São Mateus do Sul: 32,4 mm
Mauá da Serra: 22,2 mm
Marilândia do Sul: 26,6 mm

Top 10 dos registros de raios no Paraná neste domingo (17) até o fim da tarde:

Paranavaí 189
Paranacity 132
Colorado 107
Terra Rica 106
São João do Caiuá 96
Guairaçá 75
Londrina 75
Icaraíma 74
Querência do Norte 70
Lobato 65

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