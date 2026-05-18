Chuvas provocam estragos pelo Paraná neste fim de semana

As fortes chuvas do fim de semana, acompanhadas de significativas rajadas de vento, provocaram estragos em algumas regiões do Paraná. Houve deslizamento de terra em Antonina, no Litoral, e registro de granizo e vendaval em Terra Rica e Tibagi, respectivamente. As informações são do sistema informatizado da Defesa Civil do Paraná.

Em Ponta Grossa, as rajadas de vento chegaram a 66 km/h, o suficiente para provocar quedas de galhos e árvores no sábado (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 200 casas foram atingidas e aproximadamente mil pessoas foram afetadas com o temporal.

Uma araucária de grande porte chegou a cair em cima de uma edificação num mosteiro beneditino em Ponta Grossa no sábado. Os monges, pelas redes sociais, pedem a colaboração da comunidade para poder reconstruir a loja, que é uma das fontes de renda dos religiosos. Apesar do estrago, ninguém se feriu.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva registrada na região foi de 33,2 mm.

Volumes de chuva acima de 20 mm até as 12h15 deste domingo (17) nas estações do Simepar no Paraná:

Apucarana: 39,2 mm

Assis Chateubriand: 21,6 mm

Cambará: 52,6 mm

Cornélio Procópio: 39 mm

Guaira: 22 mm

Loanda: 106,6 mm

Londrina: 77,8 mm

Maringá: 35,6 mm

Paranavaí: 48,6 mm

Santo Antônio da Platina: 53,8 mm

Boa Vista da Aparecida: 36 mm

Pinhão – Foz do Areia: 27,2 mm

São Mateus do Sul: 32,4 mm

Mauá da Serra: 22,2 mm

Marilândia do Sul: 26,6 mm

Top 10 dos registros de raios no Paraná neste domingo (17) até o fim da tarde:

Paranavaí 189

Paranacity 132

Colorado 107

Terra Rica 106

São João do Caiuá 96

Guairaçá 75

Londrina 75

Icaraíma 74

Querência do Norte 70

Lobato 65