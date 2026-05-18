4º Festival de Parmegiana de Curitiba começa nesta terça (19). Saiba quais bares e restaurantes participam

Começa nesta terça-feira (19) a 4ª edição do Festival de Parmegiana de Curitiba. Até o dia 7 de junho, 24 bares e restaurantes oferecem o prato pelo preço único de R$ 76. A programação, realizada pela plataforma Curitiba Honesta, está próxima de entrar para o calendário oficial da cidade.

Famoso pela combinação de proteína empanada, molho de tomate e queijo gratinado, o parmegiana vai ser oferecido pelos estabelecimentos participantes nas opções tradicionais, com mignon e alcatra, e ainda com frango, tilápia, berinjela (opção vegetariana) e pirarucu, peixe nativo da Bacia Amazônica.

Parmegiana no calendário

Em abril, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou por unanimidade projeto de lei do vereador Tico Kuzma (PSD) que inclui o festival no calendário oficial de eventos da capital. A intenção é ampliar a divulgação e facilitar o apoio institucional, já que a programação mobiliza parte da cadeia do turismo gastronômico local. “O fato de entrar para o calendário oficial de Curitiba só fortalece o prato como um dos mais pedidos nos restaurantes da cidade”, avalia Sergio Medeiros, diretor da Curitiba Honesta.

Confira a lista dos bares e restaurantes que participam da 4ª edição do Festival de Parmegiana

A Toca do Tambaqui

Ana Bella Restaurante

Anarco – Batel

Anarco – Mercado Municipal

Bar Pote Chopp

Burguer Bar – Juvevê

Burguer Bar – Xaxim

Cantina do Délio – Batel

Cantina do Délio – Itupava

Cão Veio – Batel

Cão Veio – Rua da Música

Gianttura Ristorante

Grés Gastronomia

Maccheroni Trattoria

No Quina

Nosso Boteco

Quermesse – Bom Retiro

Quermesse – Ecoville

Quintal 68

Restaurante Imperial

Silzeus

Tierra del Fuego

Tijolo Cwb

Vino! Cabral

Serviço:

4º Festival de Parmegiana de Curitiba

De 19 de maio a 7 de junho de 2026

Preço único: R$ 76

Informações e cardápio completo: www.curitibahonesta.com.br