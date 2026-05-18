Gastronomia

4º Festival de Parmegiana de Curitiba começa nesta terça (19). Saiba quais bares e restaurantes participam

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Filipe Albuquerque — especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 18/05/26 15h53
O tradicional filé à parmegiana
Quarta edição do Festival de Parmegiana de Curitiba acontece entre os dias 19 de maio e 7 de junho em 24 bares e restaurantes da capital. Foto: divulgação/Cão Véio

Começa nesta terça-feira (19) a 4ª edição do Festival de Parmegiana de Curitiba. Até o dia 7 de junho, 24 bares e restaurantes oferecem o prato pelo preço único de R$ 76. A programação, realizada pela plataforma Curitiba Honesta, está próxima de entrar para o calendário oficial da cidade.

Famoso pela combinação de proteína empanada, molho de tomate e queijo gratinado, o parmegiana vai ser oferecido pelos estabelecimentos participantes nas opções tradicionais, com mignon e alcatra, e ainda com frango, tilápia, berinjela (opção vegetariana) e pirarucu, peixe nativo da Bacia Amazônica.

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Parmegiana no calendário

Em abril, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou por unanimidade projeto de lei do vereador Tico Kuzma (PSD) que inclui o festival no calendário oficial de eventos da capital. A intenção é ampliar a divulgação e facilitar o apoio institucional, já que a programação mobiliza parte da cadeia do turismo gastronômico local. “O fato de entrar para o calendário oficial de Curitiba só fortalece o prato como um dos mais pedidos nos restaurantes da cidade”, avalia Sergio Medeiros, diretor da Curitiba Honesta.

Confira a lista dos bares e restaurantes que participam da 4ª edição do Festival de Parmegiana

  • A Toca do Tambaqui   
  • Ana Bella Restaurante
  • Anarco –  Batel
  • Anarco –  Mercado Municipal
  • Bar Pote Chopp
  • Burguer Bar – Juvevê
  • Burguer Bar – Xaxim
  • Cantina do Délio – Batel
  • Cantina do Délio – Itupava
  • Cão Veio – Batel
  • Cão Veio – Rua da Música
  • Gianttura Ristorante
  • Grés Gastronomia
  • Maccheroni Trattoria
  • No Quina
  • Nosso Boteco
  • Quermesse – Bom Retiro
  • Quermesse – Ecoville
  • Quintal 68
  • Restaurante Imperial
  • Silzeus
  • Tierra del Fuego
  • Tijolo Cwb
  • Vino! Cabral

Serviço:
4º Festival de Parmegiana de Curitiba
De 19 de maio a 7 de junho de 2026
Preço único: R$ 76
Informações e cardápio completo: www.curitibahonesta.com.br

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