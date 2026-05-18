4º Festival de Parmegiana de Curitiba começa nesta terça (19). Saiba quais bares e restaurantes participam

Começa nesta terça-feira (19) a 4ª edição do Festival de Parmegiana de Curitiba. Até o dia 7 de junho, 24 bares e restaurantes oferecem o prato pelo preço único de R$ 76. A programação, realizada pela plataforma Curitiba Honesta, está próxima de entrar para o calendário oficial da cidade.
Famoso pela combinação de proteína empanada, molho de tomate e queijo gratinado, o parmegiana vai ser oferecido pelos estabelecimentos participantes nas opções tradicionais, com mignon e alcatra, e ainda com frango, tilápia, berinjela (opção vegetariana) e pirarucu, peixe nativo da Bacia Amazônica.
Parmegiana no calendário
Em abril, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou por unanimidade projeto de lei do vereador Tico Kuzma (PSD) que inclui o festival no calendário oficial de eventos da capital. A intenção é ampliar a divulgação e facilitar o apoio institucional, já que a programação mobiliza parte da cadeia do turismo gastronômico local. “O fato de entrar para o calendário oficial de Curitiba só fortalece o prato como um dos mais pedidos nos restaurantes da cidade”, avalia Sergio Medeiros, diretor da Curitiba Honesta.
Confira a lista dos bares e restaurantes que participam da 4ª edição do Festival de Parmegiana
- A Toca do Tambaqui
- Ana Bella Restaurante
- Anarco – Batel
- Anarco – Mercado Municipal
- Bar Pote Chopp
- Burguer Bar – Juvevê
- Burguer Bar – Xaxim
- Cantina do Délio – Batel
- Cantina do Délio – Itupava
- Cão Veio – Batel
- Cão Veio – Rua da Música
- Gianttura Ristorante
- Grés Gastronomia
- Maccheroni Trattoria
- No Quina
- Nosso Boteco
- Quermesse – Bom Retiro
- Quermesse – Ecoville
- Quintal 68
- Restaurante Imperial
- Silzeus
- Tierra del Fuego
- Tijolo Cwb
- Vino! Cabral
Serviço:
4º Festival de Parmegiana de Curitiba
De 19 de maio a 7 de junho de 2026
Preço único: R$ 76
Informações e cardápio completo: www.curitibahonesta.com.br