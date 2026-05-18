Carne na panela de pressão: receita simples de chef conquista pela praticidade

Aprender como fazer carne na panela de pressão com o ponto de maciez perfeito e um molho encorpado é o desejo de qualquer pessoa que busca otimizar a rotina na cozinha.

Para entregar um direcionamento prático e certeiro, a chef Bruna Lopes — ex-participante do prestigiado programa Chef de Alto Nível da TV Globo em 2025 — publicou um guia direto ao ponto com técnicas fundamentais para transformar cortes do dia a dia em refeições dignas de restaurante.

Segundo a chef Bruna Lopes explica em sua rede social com mais de 2,2 milhões de seguidores, a grande vantagem dessa abordagem está na versatilidade. Embora o preparo principal utilize o acém pela excelente concentração de sabor e custo-benefício, o mesmo método funciona perfeitamente com lagarto, músculo, paleta ou maminha.

A estrutura única do prato serve como uma base proteica que pode ser facilmente reaproveitada para fazer macarrão de panela de pressão, rechear escondidinhos, tortas, pastéis e lasanhas, ou ainda virar uma deliciosa sopa caseira com legumes.

Como fazer carne na panela de pressão

Ingredientes

700g de acém em cubos grandes (cerca de 3cm)

100g de cebola picada em pedaços grandes (1 unidade)

15 ml de azeite de oliva

3 dentes de alho picadinhos

70ml de vinho tinto seco

50g de extrato de tomate

50ml de molho de soja (shoyu)

Sal a gosto

Temperos secos a gosto (sugestão: chimichurri, mostarda em grãos, páprica defumada, louro e pimenta-do-reino)

Água filtrada o suficiente para cobrir (aproximadamente 800ml)

Carne na panela de pressão – passo a passo

Selagem da carne: Aqueça muito bem a panela de pressão com o azeite. Adicione os cubos de acém aos poucos para dourar sem soltar água. Esse processo garante que os sucos fiquem retidos e a carne continue suculenta.

Base aromática: Na mesma panela, junte a cebola picada grande e o alho. Refogue até dourarem levemente.

Deglaçagem e tempero: Adicione o vinho seco para soltar a crosta saborosa do fundo da panela. Misture o extrato de tomate, o molho shoyu e os temperos secos de sua preferência. Ajuste o sal.

Cozimento sob pressão: Cubra tudo com a água, tampe a panela e leve ao fogo. Assim que começar a chiar e pegar pressão, reduza para fogo médio/baixo. Conte de 20 a 30 minutos para que fique macia sem desmanchar. Desligue o fogo e deixe a pressão sair sozinha.

Finalização e dicas extras para a carne na panela de pressão

Se a sua intenção for usar a proteína como recheio texturizado, a dica é cortar em cubos menores e estender o tempo na pressão para uma média de 40 a 60 minutos para desfiar com facilidade.

Segundo a chef Bruna Lopes, Para quem prefere um molho mais espesso e aveludado, basta abrir a panela após o cozimento, dissolver 15g de farinha de trigo em 50ml de água fria, adicionar ao caldo e deixar ferver em fogo aberto por mais 5 minutos. Caso queira transformar o prato incluindo legumes como batata e cenoura picadas, basta inseri-los na panela após o tempo inicial e cozinhar por apenas mais 8 minutos sob pressão.

Sobre a chef

Bruna Lopes é chef de cozinha e criadora de conteúdo que soma mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram. Com o propósito de descomplicar a gastronomia, ela ficou conhecida pelo grande público ao participar do programa “Chef de Alto Nível” da TV Globo. Além de sua presença na televisão e nas redes sociais, Bruna é autora de diversos e-books focados em ensinar receitas práticas, acessíveis e que trazem confiança para quem cozinha no dia a dia.