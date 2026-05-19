Almoço saudável: 5 receitas de forno práticas e leves para o dia a dia

Manter uma alimentação equilibrada durante a rotina corrida pode ser mais simples com receitas de forno práticas e leves. Algumas combinações assadas conseguem unir sabor, praticidade e ingredientes nutritivos sem exigir preparos complicados ou excesso de louça na cozinha. Elas ganham espaço justamente por facilitarem o dia a dia sem abrir mão de boas refeições.

A seguir, confira 5 receitas de forno práticas e leves para o dia a dia!

1. Peixe assado com vegetais

Ingredientes

1 filé grande de peixe

Água para cozinhar

500 g de batata descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 250 g de tomate-cereja

80 g de azeitona preta sem caroço

4 dentes de alho picados

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de chá de tomilho fresco

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a batata com água e cozinhe em fogo médio por cerca de 8 minutos, apenas para que fique levemente macia. Escorra bem. Após, em uma assadeira grande, distribua a batata, o tomate-cereja e a azeitona. Tempere com metade do alho, metade da salsa, tomilho, páprica doce, sal, pimenta-do-reino e 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem. Misture delicadamente.

Disponha o filé de peixe sobre os vegetais. Em seguida, regue com o suco de limão, o restante do azeite e espalhe o restante do alho por cima do peixe. Acrescente o caldo de legumes no fundo da assadeira para manter a preparação úmida. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, até que o peixe fique macio e a batata dourada nas bordas. Nos últimos 5 minutos, aumente a temperatura para 220 °C. Finalize com salsa e sirva em seguida.

2. Almôndega de frango ao forno com molho de tomate

Ingredientes

700 g de frango moído

2 ovos

5 colheres de sopa de aveia em flocos finos

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 cenouras cozidas e escorridas

cozidas e escorridas 1 cebola picada

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango moído com os ovos, a aveia em flocos finos, o alho, o sal, a páprica doce e a pimenta-do-reino. Modele pequenas almôndegas e disponha em uma assadeira untada levemente com azeite de oliva.

Bata no liquidificador as cenouras cozidas com o molho de tomate até formar um molho cremoso. Cubra as almôndegas com o molho e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, até dourarem.

Berinjela com ricota ao molho de tomate (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock)

3. Berinjela com ricota ao molho de tomate

Ingredientes

2 berinjelas

250 g de ricota fresca amassada

1/3 de xícara de chá de iogurte natural sem açúcar

sem açúcar 2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manjericão picado

1 colher de chá de orégano seco

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Folhas de manjericão para finalizar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento. Disponha as fatias sobre uma assadeira untada levemente com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem macias e levemente douradas.

Em uma tigela, misture a ricota, o iogurte natural, o alho, o manjericão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme firme. Espalhe uma pequena porção do recheio sobre cada fatia de berinjela assada e enrole delicadamente, formando rolinhos.

Cubra o fundo de uma travessa com o molho de tomate. Disponha os rolinhos lado a lado. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, até o molho ficar borbulhante. Finalize com folhas de manjericão e sirva quente.

4. Quibe de abóbora com recheio de espinafre e ricota

Ingredientes

500 g de abóbora-cabotiá cozida e amassada

1 xícara de chá de trigo para quibe

2 xícaras de chá de água quente

1 colher de sopa de hortelã picada

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

200 g de ricota fresca amassada

3 xícaras de chá de espinafre

Azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, cubra o trigo para quibe com água quente e deixe hidratando por 15 minutos. Após, utilize um pano limpo para remover o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue o espinafre até murchar. Em uma tigela, misture a abóbora-cabotiá, o trigo para quibe, a hortelã, o sal e a pimenta-do-reino. Em outra tigela, misture a ricota fresca com o espinafre refogado.

Espalhe metade da massa em uma travessa untada com azeite de oliva. Após, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Faça cortes superficiais na superfície e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.

5. Panqueca de forno com recheio de atum e legumes

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

340 g de atum sólido ao natural escorrido

1 cenoura ralada

1 tomate picado

picado 1/2 cebola picada

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de molho de tomate

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o leite desnatado, a farinha de aveia e o azeite de oliva extravirgem até formar uma massa homogênea. Em uma tigela, misture o atum, a cenoura, o tomate, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde picado.

Em seguida, despeje metade da massa em uma travessa untada levemente com azeite de oliva. Espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Finalize com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos. Sirva em seguida.