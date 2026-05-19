O que fazer em Curitiba hoje? Festival gastronômico é o grande destaque

A semana em Curitiba está recheada de atrações para quem quer espantar o frio com muita cultura, música boa e, claro, comida de primeira! Desta terça-feira (19/05) até o próximo domingo (24/05), a capital paranaense recebe grandes nomes da música nacional e internacional, espetáculos teatrais de peso e o aguardado 4º Festival de Parmegiana. Prepara o casaco e vem conferir o que fazer em Curitiba nos próximos dias!

Gastronomia

O grande destaque gastronômico que começa nesta terça-feira (19) é a 4ª Edição do Festival de Parmegiana de Curitiba. O evento, que já virou tradição na cidade, reúne diversos bares e restaurantes oferecendo o prato com preços especiais e receitas que vão do tradicional ao inovador. É a desculpa perfeita para reunir a família ou os amigos e se deliciar.

Serviço:

•Evento: 4ª Edição do Festival de Parmegiana de Curitiba

•Local: Diversos estabelecimentos participantes

•Data: 19 de maio a 07 de junho

•Mais informações: Confira os restaurantes participantes

Shows e Concertos

A agenda musical está fervendo! A partir de quinta-feira (21), os palcos curitibanos recebem desde o romantismo de Jorge Drexler até o rock clássico do Mark Farner’s American Band. O fim de semana traz ainda a nostalgia de Matogrosso & Mathias, a energia do Pato Fu e o romantismo de Alexandre Pires e Oswaldo Montenegro. Para a galera mais jovem, Baco Exu do Blues e Zeeba prometem shows inesquecíveis. E para fechar com chave de ouro, o ABBA Experience In Concert traz os maiores sucessos do grupo sueco.

Serviço:

•Evento: Jorge Drexler

•Local: Teatro Positivo

•Data: 21 de maio (Quinta-feira)

•Ingressos: Disk Ingressos

Serviço:

•Evento: Mark Farner’s American Band

•Local: Tork n’ Roll

•Data: 21 de maio (Quinta-feira)

•Ingressos: Disk Ingressos

Serviço:

•Evento: Matogrosso & Mathias

•Local: Teatro Guaíra

•Data: 22 de maio (Sexta-feira)

•Ingressos: Disk Ingressos

Serviço:

•Evento: Pato Fu

•Local: Teatro Positivo

•Data: 22 de maio (Sexta-feira)

•Ingressos: Disk Ingressos

Serviço:

•Evento: Alexandre Pires

•Local: Igloo Super Hall

•Data: 23 de maio (Sábado)

•Ingressos neste link oficial

Serviço:

•Evento: Baco Exu do Blues

•Local: Live Curitiba

•Data: 23 de maio (Sábado)

Serviço:

•Evento: Oswaldo Montenegro

•Local: Teatro Guaíra

•Data: 23 de maio (Sábado)

•Ingressos: Disk Ingressos

Serviço:

•Evento: Zeeba – Atemporal em Curitiba

•Local: Teatro Paiol

•Data: 24 de maio (Domingo)

•Ingressos neste link oficial

Serviço:

•Evento: ABBA Experience In Concert

•Local: Teatro Positivo

•Data: 24 de maio (Domingo)

•Ingressos: Disk Ingressos

Festivais e Cultura

O sábado (23) será marcado por dois grandes eventos ao ar livre. O Festival Coolritiba toma conta da Pedreira Paulo Leminski com muita música, arte e sustentabilidade. Já a Praça Afonso Botelho recebe a Vinada Cultural, um evento imperdível para os amantes de vinho e boa gastronomia. Além disso, a CasaCor Paraná 2026 continua de portas abertas, apresentando as maiores tendências de arquitetura e decoração.

Serviço:

•Evento: Festival Coolritiba

•Local: Pedreira Paulo Leminski

•Data: 23 de maio (Sábado)

•Ingressos: Site Oficial

Serviço:

•Evento: Vinada Cultural

•Local: Praça Afonso Botelho

•Data: 23 de maio (Sábado)

•Mais informações: Turismo Curitiba

Serviço:

•Evento: CasaCor Paraná 2026

•Local: Av. Cândido Hartmann, 405

•Data: Até 05 de julho

•Ingressos: Site Oficial

Teatro e Espetáculos

As artes cênicas também têm espaço garantido. No sábado (23), a aclamada atriz Débora Falabella sobe ao palco do Teatro Positivo com a peça “Prima Facie”, um espetáculo intenso e premiado. No domingo (24), o Teatro Guaíra apresenta “O FILHO”, uma montagem que promete emocionar o público.

Serviço:

•Evento: Prima Facie com Débora Falabella

•Local: Teatro Positivo

•Data: 23 de maio (Sábado)

•Ingressos: Disk Ingressos

Serviço:

•Evento: O FILHO

•Local: Teatro Guaíra

•Data: 24 de maio (Domingo)

•Ingressos: Disk Ingressos

Esportes

Para os corredores de plantão, o domingo (24) reserva a Furacão Runners 2026. A corrida de rua, que tem largada e chegada na Arena da Baixada, é uma ótima pedida para quem quer aliar esporte e paixão pelo futebol.

Serviço:

•Evento: Furacão Runners – 2026

•Local: Arena da Baixada

•Data: 24 de maio (Domingo)

•Inscrições: Site Oficial