O que fazer em Curitiba hoje? Festival gastronômico é o grande destaque

A semana em Curitiba está recheada de atrações para quem quer espantar o frio com muita cultura, música boa e, claro, comida de primeira! Desta terça-feira (19/05) até o próximo domingo (24/05), a capital paranaense recebe grandes nomes da música nacional e internacional, espetáculos teatrais de peso e o aguardado 4º Festival de Parmegiana. Prepara o casaco e vem conferir o que fazer em Curitiba nos próximos dias!
Gastronomia
O grande destaque gastronômico que começa nesta terça-feira (19) é a 4ª Edição do Festival de Parmegiana de Curitiba. O evento, que já virou tradição na cidade, reúne diversos bares e restaurantes oferecendo o prato com preços especiais e receitas que vão do tradicional ao inovador. É a desculpa perfeita para reunir a família ou os amigos e se deliciar.
Serviço:
•Evento: 4ª Edição do Festival de Parmegiana de Curitiba
•Local: Diversos estabelecimentos participantes
•Data: 19 de maio a 07 de junho
•Mais informações: Confira os restaurantes participantes
Shows e Concertos
A agenda musical está fervendo! A partir de quinta-feira (21), os palcos curitibanos recebem desde o romantismo de Jorge Drexler até o rock clássico do Mark Farner’s American Band. O fim de semana traz ainda a nostalgia de Matogrosso & Mathias, a energia do Pato Fu e o romantismo de Alexandre Pires e Oswaldo Montenegro. Para a galera mais jovem, Baco Exu do Blues e Zeeba prometem shows inesquecíveis. E para fechar com chave de ouro, o ABBA Experience In Concert traz os maiores sucessos do grupo sueco.
Serviço:
•Evento: Jorge Drexler
•Local: Teatro Positivo
•Data: 21 de maio (Quinta-feira)
•Ingressos: Disk Ingressos
Serviço:
•Evento: Mark Farner’s American Band
•Local: Tork n’ Roll
•Data: 21 de maio (Quinta-feira)
•Ingressos: Disk Ingressos
Serviço:
•Evento: Matogrosso & Mathias
•Local: Teatro Guaíra
•Data: 22 de maio (Sexta-feira)
•Ingressos: Disk Ingressos
Serviço:
•Evento: Pato Fu
•Local: Teatro Positivo
•Data: 22 de maio (Sexta-feira)
•Ingressos: Disk Ingressos
Serviço:
•Evento: Alexandre Pires
•Local: Igloo Super Hall
•Data: 23 de maio (Sábado)
•Ingressos neste link oficial
Serviço:
•Evento: Baco Exu do Blues
•Local: Live Curitiba
•Data: 23 de maio (Sábado)
Serviço:
•Evento: Oswaldo Montenegro
•Local: Teatro Guaíra
•Data: 23 de maio (Sábado)
•Ingressos: Disk Ingressos
Serviço:
•Evento: Zeeba – Atemporal em Curitiba
•Local: Teatro Paiol
•Data: 24 de maio (Domingo)
•Ingressos neste link oficial
Serviço:
•Evento: ABBA Experience In Concert
•Local: Teatro Positivo
•Data: 24 de maio (Domingo)
•Ingressos: Disk Ingressos
Festivais e Cultura
O sábado (23) será marcado por dois grandes eventos ao ar livre. O Festival Coolritiba toma conta da Pedreira Paulo Leminski com muita música, arte e sustentabilidade. Já a Praça Afonso Botelho recebe a Vinada Cultural, um evento imperdível para os amantes de vinho e boa gastronomia. Além disso, a CasaCor Paraná 2026 continua de portas abertas, apresentando as maiores tendências de arquitetura e decoração.
Serviço:
•Evento: Festival Coolritiba
•Local: Pedreira Paulo Leminski
•Data: 23 de maio (Sábado)
•Ingressos: Site Oficial
Serviço:
•Evento: Vinada Cultural
•Local: Praça Afonso Botelho
•Data: 23 de maio (Sábado)
•Mais informações: Turismo Curitiba
Serviço:
•Evento: CasaCor Paraná 2026
•Local: Av. Cândido Hartmann, 405
•Data: Até 05 de julho
•Ingressos: Site Oficial
Teatro e Espetáculos
As artes cênicas também têm espaço garantido. No sábado (23), a aclamada atriz Débora Falabella sobe ao palco do Teatro Positivo com a peça “Prima Facie”, um espetáculo intenso e premiado. No domingo (24), o Teatro Guaíra apresenta “O FILHO”, uma montagem que promete emocionar o público.
Serviço:
•Evento: Prima Facie com Débora Falabella
•Local: Teatro Positivo
•Data: 23 de maio (Sábado)
•Ingressos: Disk Ingressos
Serviço:
•Evento: O FILHO
•Local: Teatro Guaíra
•Data: 24 de maio (Domingo)
•Ingressos: Disk Ingressos
Esportes
Para os corredores de plantão, o domingo (24) reserva a Furacão Runners 2026. A corrida de rua, que tem largada e chegada na Arena da Baixada, é uma ótima pedida para quem quer aliar esporte e paixão pelo futebol.
Serviço:
•Evento: Furacão Runners – 2026
•Local: Arena da Baixada
•Data: 24 de maio (Domingo)
•Inscrições: Site Oficial