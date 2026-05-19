Como fazer vaca atolada na panela de pressão? Chef revela o truque do sucesso

Se você quer aprender como fazer vaca atolada na panela de pressão de um jeito simples, prático e com resultado delicioso, veio ao lugar certo. Para garantir que sua receita fique perfeita, trouxemos as técnicas e dicas de um chef renomado: Rui Morschel, cozinheiro curitibano que conta com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

Em um de seus vídeos, Morschel mostra que a união entre a suculência da costela bovina e a cremosidade da mandioca pode ser obtida rapidamente sem perder a essência da comida afetiva.

Vaca Atolada na panela de pressão: o segredo da textura ideal

O grande diferencial no método de Rui Morschel está na ordem dos processos e no respeito ao tempo de cada ingrediente. Em vez de cozinhar tudo junto desde o início (o que transformaria a mandioca em um purê ralo antes mesmo da carne amaciar), o cozinheiro divide o preparo em etapas estratégicas. Isso assegura que a costela desmanche na boca e a mandioca mantenha a estrutura correta, absorvendo todo o sabor do caldo.

Dica de Ouro do Chef: O segredo para o sucesso deste prato está na liberação do amido da mandioca ao final do cozimento. Misturar bem os ingredientes na etapa final faz com que o caldo engrosse naturalmente, unindo todos os sabores de forma espetacular.

Vaca atolada na panela de pressão – ingredientes

Esta receita é ideal para reunir a família ou garantir refeições nutritivas para a semana. Confira os ingredientes:

Mandioca descascada: 500g

Costela bovina em cubos: 1,5 kg

Cebola picada: 300g

Alho picado: 30g

Pimenta dedo-de-moça (sem sementes): 20g

Salsinha (talos e folhas): 100g

Vinho branco seco: 200ml

Folhas de louro: 2 unidades

Tomate pelado: 250g

Caldo de frango: 500ml

Modo de Preparo – Como fazer vaca atolada na pressão

Cozimento da base: Coloque as mandiocas descascadas na panela de pressão com água e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Retire-as, corte em tamanhos médios (removendo a fibra central) e reserve.

Selagem da carne: Tempere a costela em cubos com sal e pimenta-do-reino. Na mesma panela de pressão (seca e bem quente), sele bem os cubos de carne até dourar de todos os lados. Retire a carne e reserve.

Aromatização: Na gordura que a própria costela liberou na panela, adicione a cebola, o alho, a pimenta dedo-de-moça e os talos de salsinha. Refogue até que tudo murche e comece a caramelizar o fundo da panela.

Deglaçagem e Líquidos: Adicione o vinho branco para soltar o fundo de sabor deixado pela carne. Em seguida, coloque o tomate pelado (levemente esmagado), as folhas de louro, o caldo de frango e retorne as costelas. Certifique-se de que o líquido cubra bem tudo.

Cozimento na pressão: Tampe a panela e cozinhe na pressão por 45 minutos (em fogo médio-baixo após apitar), ou até que a carne se desmanche ao toque. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente.

O “Atolamento”: Adicione as mandiocas reservadas ao rico molho da costela. Corrija o sal e a pimenta e misture bem para soltar o amido. Esse processo é fundamental, pois é o que vai engrossar o caldo e trazer a cremosidade perfeita.

Finalização e Apresentação

Para finalizar com perfeição, apague o fogo e salpique as folhas de salsinha fresca bem picadas por cima do prato. O toque verde traz frescor imediato e contrasta belamente com o molho robusto e avermelhado da costela.

Como uma excelente sugestão de acompanhamento, sirva a sua vaca atolada com um arroz branco bem soltinho e fresco. A simplicidade do arroz permite que a riqueza da costela e a cremosidade da mandioca brilhem intensamente em cada garfada. Prepare-se para saborear uma refeição espetacular, prática e cheia de afeto. Bom apetite!