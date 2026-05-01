Como fazer sopa de mandioca na pressão: segredo de chef para cremosidade perfeita

Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/05/26 13h12
sopa pode ser incrementada com frango desfiado, linguiça, tiras de carne ou até mesmo aquele "soborô" de churrasco; Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Com a chegada das temperaturas mais frias no Paraná, pratos quentes e reconfortantes ganham o protagonismo na mesa. A sopa de mandioca feita na panela de pressão tornou-se uma verdadeira tendência nas redes sociais devido à sua rapidez no preparo e à textura cremosa que entrega sem esforço.

Para quem busca uma refeição prática, econômica e que rende muito bem para toda a família, a receita da chef Bruna Lopes é uma excelente escolha para o dia a dia.

Versatilidade e economia na cozinha

A versatilidade é um dos grandes atrativos deste prato. Ele serve como uma excelente base para reaproveitar ingredientes que você já tem em casa. A sopa pode ser incrementada com frango desfiado, linguiça, tiras de carne ou até mesmo sobras de churrasco, garantindo um aproveitamento inteligente e um sabor incrível a cada nova versão.

Antes de iniciar, a chef Bruna Lopes destaca em seu vídeo sobre a receita uma “dica de ouro” para garantir o ponto perfeito da raiz:

  • Mandioca congelada: coloque para cozinhar diretamente em água fervente.
  • Mandioca in natura: inicie o cozimento em água fria. Dessa forma, ela cozinha de maneira uniforme, ficando macia e suculenta.
O passo a passo da chef Bruna Lopes

  • 1 kg de mandioca (cozida com chimichurri e sal por 20 a 30 minutos na panela de pressão)
  • 300g de calabresa picadinha
  • 1 cebola (80g) picadinha
  • 3 dentes de alho picadinhos
  • 15ml de azeite
  • 20g de manteiga
  • 1 tomate picado (sem pele nem semente)
  • Temperos a gosto: sal, pimenta calabresa, salsa desidratada, chimichurri defumado e gengibre em pó
  • Queijo parmesão ralado para finalizar (opcional)

Modo de preparo

  1. Cozimento da mandioca: Na panela de pressão, coloque a mandioca com água, um pouco de sal e chimichurri. Deixe cozinhar por 20 a 30 minutos após pegar pressão. Reserve o caldo do cozimento.
  2. Preparo do refogado: Em uma panela, adicione o azeite e a manteiga. Doure a calabresa. Em seguida, acrescente a cebola e o alho, deixando refogar até dourarem. Adicione o tomate picado e os temperos a gosto. Atenção: coloque pouco sal nesta etapa para não passar do ponto, já que a calabresa é naturalmente salgada.
  3. Processamento: Transfira a mandioca cozida para o liquidificador ou utilize um mixer. Adicione o caldo do cozimento que foi reservado para ajudar a bater e para acertar a textura do creme, deixando-o na consistência que você preferir.
  4. Mistura e finalização: Junte o creme de mandioca ao refogado da panela. Misture bem e deixe cozinhar em fogo baixo por pelo menos 5 minutos para que os sabores se incorporem.

Finalização

Sirva a sopa bem quente em porções individuais. Se desejar, finalize cada prato com queijo parmesão ralado para dar um toque especial de sabor. É uma refeição completa, que aquece nos dias frios e pode ser armazenada com facilidade para a rotina corrida. Como bem resume a chef Bruna Lopes sobre a praticidade do prato: “Dá até pra congelar por 2 meses, mas duvido sobrar”, brinca a chef ao finalizar a receita.

Sobre a chef

Bruna Lopes é chef de cozinha e criadora de conteúdo que soma mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram. Com o propósito de descomplicar a gastronomia, ela ficou conhecida pelo grande público ao participar do programa “Chef de Alto Nível” da TV Globo. Além de sua presença na televisão e nas redes sociais, Bruna é autora de diversos e-books focados em ensinar receitas práticas, acessíveis e que trazem confiança para quem cozinha no dia a dia.

