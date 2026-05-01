Como fazer sopa de mandioca na pressão: segredo de chef para cremosidade perfeita

Com a chegada das temperaturas mais frias no Paraná, pratos quentes e reconfortantes ganham o protagonismo na mesa. A sopa de mandioca feita na panela de pressão tornou-se uma verdadeira tendência nas redes sociais devido à sua rapidez no preparo e à textura cremosa que entrega sem esforço.
Para quem busca uma refeição prática, econômica e que rende muito bem para toda a família, a receita da chef Bruna Lopes — profissional com 2,2 milhões de seguidores no Instagram e participante do programa Chef de Alto nível, da Globo, e autora de e-books com dicas de gastronomia, é uma excelente escolha para o dia a dia.
Versatilidade e economia na cozinha
A versatilidade é um dos grandes atrativos deste prato. Ele serve como uma excelente base para reaproveitar ingredientes que você já tem em casa. A sopa pode ser incrementada com frango desfiado, linguiça, tiras de carne ou até mesmo sobras de churrasco, garantindo um aproveitamento inteligente e um sabor incrível a cada nova versão.
Antes de iniciar, a chef Bruna Lopes destaca em seu vídeo sobre a receita uma “dica de ouro” para garantir o ponto perfeito da raiz:
- Mandioca congelada: coloque para cozinhar diretamente em água fervente.
- Mandioca in natura: inicie o cozimento em água fria. Dessa forma, ela cozinha de maneira uniforme, ficando macia e suculenta.
O passo a passo da chef Bruna Lopes
- 1 kg de mandioca (cozida com chimichurri e sal por 20 a 30 minutos na panela de pressão)
- 300g de calabresa picadinha
- 1 cebola (80g) picadinha
- 3 dentes de alho picadinhos
- 15ml de azeite
- 20g de manteiga
- 1 tomate picado (sem pele nem semente)
- Temperos a gosto: sal, pimenta calabresa, salsa desidratada, chimichurri defumado e gengibre em pó
- Queijo parmesão ralado para finalizar (opcional)
Modo de preparo
- Cozimento da mandioca: Na panela de pressão, coloque a mandioca com água, um pouco de sal e chimichurri. Deixe cozinhar por 20 a 30 minutos após pegar pressão. Reserve o caldo do cozimento.
- Preparo do refogado: Em uma panela, adicione o azeite e a manteiga. Doure a calabresa. Em seguida, acrescente a cebola e o alho, deixando refogar até dourarem. Adicione o tomate picado e os temperos a gosto. Atenção: coloque pouco sal nesta etapa para não passar do ponto, já que a calabresa é naturalmente salgada.
- Processamento: Transfira a mandioca cozida para o liquidificador ou utilize um mixer. Adicione o caldo do cozimento que foi reservado para ajudar a bater e para acertar a textura do creme, deixando-o na consistência que você preferir.
- Mistura e finalização: Junte o creme de mandioca ao refogado da panela. Misture bem e deixe cozinhar em fogo baixo por pelo menos 5 minutos para que os sabores se incorporem.
Finalização
Sirva a sopa bem quente em porções individuais. Se desejar, finalize cada prato com queijo parmesão ralado para dar um toque especial de sabor. É uma refeição completa, que aquece nos dias frios e pode ser armazenada com facilidade para a rotina corrida. Como bem resume a chef Bruna Lopes sobre a praticidade do prato: “Dá até pra congelar por 2 meses, mas duvido sobrar”, brinca a chef ao finalizar a receita.
Sobre a chef
