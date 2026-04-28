Frio avança no Paraná: 20 cidades registram as menores marcas de 2026

O frio está chegando ao Paraná. Nesta terça-feira (28/4), a menor mínima do estado foi registrada em General Carneiro, com 2,5 ºC. Na sequência, Palmas marcou 3,9 ºC, também entre as mais frias do dia. Em Curitiba, a mínima registrada nesta manhã foi de 14,7 ºC

Outros municípios paranaenses amanheceram com temperaturas abaixo dos 10 ºC, principalmente nas regiões Sul e Sudoeste. Ao todo, pelo menos 17 cidades tiveram as menores marcas do ano até agora, indicando a chegada mais consistente do frio no estado.

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Confira a lista das temperaturas registradas:

Capanema (Simepar): 10,3°C

10,3°C Cascavel : 11,4ºC

: 11,4ºC Cruzeiro do Iguaçu: 10,7 ºC

10,7 ºC Foz do Iguaçu (Simepar): 8,3°C

8,3°C Francisco Beltrão (Simepar): 5,4°C

5,4°C General Carneiro (INMET): 2,5°C

2,5°C General Carneiro (Simepar): 6,5°C

6,5°C Guaíra (Simepar): 14,0°C

14,0°C Guaratuba (Simepar): 18,5°C

18,5°C Laranjeiras do Sul (Simepar): 11,1°C

11,1°C Loanda (Simepar): 17,5°C

17,5°C Nova Prata do Iguaçu (Simepar): 11,8°C

11,8°C Palmas (Simepar): 3,9°C

3,9°C Paranaguá: 18,7 ºC

18,7 ºC Pato Branco (Simepar): 8,0°C

8,0°C Pinhão (Simepar): 9,4°C

9,4°C Santa Helena (Simepar): 11,2°C

11,2°C São Miguel do Iguaçu (Simepar): 10,1°C

10,1°C Toledo (Simepar): 11,9°C

11,9°C União da Vitória (Simepar): 8,8°C

Previsão do tempo para os próximos dias

A mudança no tempo está associada à formação de um ciclone extratropical na região Sul do Brasil. O sistema provocou instabilidades nos últimos dias e, com o avanço da frente fria, abriu caminho para a entrada de uma massa de ar frio e seco.

No Paraná, a previsão indica que as chuvas ainda devem ocorrer de forma irregular até o início de maio, enquanto as temperaturas seguem em queda gradual. Em Curitiba, a mínima registrada nesta manhã foi de 14,7 ºC. Para os próximos dias, a tendência é de manutenção das mínimas próximas a esse patamar, mas com redução nas máximas. No domingo (3/5), por exemplo, a temperatura máxima na capital não deve passar dos 18 ºC.

Primeira onda de frio do ano

A mudança no tempo está associada à formação de um ciclone extratropical na região Sul do Brasil. O sistema provocou instabilidades nos últimos dias e, com o avanço da frente fria, abriu caminho para a entrada de uma massa de ar frio e seco.

Esse cenário marca a primeira onda de frio mais abrangente de 2026, com impacto direto nas temperaturas e na sensação térmica. No Paraná, a previsão indica que as chuvas ainda devem ocorrer de forma irregular até o início de maio, enquanto as temperaturas seguem em queda gradual. Em Curitiba, a mínima registrada nesta manhã foi de 14,7 ºC.

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção das mínimas próximas a esse patamar, mas com redução nas máximas. No domingo (3/5), por exemplo, a temperatura máxima na capital não deve passar dos 18 ºC.