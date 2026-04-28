Santa Catarina bate recorde de frio em 2026 com -3,33°C e geada em São Joaquim

São Joaquim, em Santa Catarina, registrou, nesta terça-feira (28/4), a menor temperatura do ano no Brasil. Os termômetros marcaram -3,33 ºC, segundo a Defesa Civil estadual.

Outras cidades da Serra Catarinense também tiveram frio intenso. Em Urupema, por exemplo, a mínima foi de -2,24 ºC, e em Bom Jardim da Serra, de -1,81 ºC.

Além das temperaturas negativas, a região teve as primeiras ocorrências de geada em 2026. A previsão indica que o frio pode ganhar força nos próximos dias, especialmente nas áreas mais elevadas do Sul do país.

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Ciclone extratropical trouxe frio intenso

A causa do fenômeno A mudança no tempo está associada à formação de um ciclone extratropical na região Sul do Brasil. O sistema provocou instabilidades nos últimos dias e, com o avanço da frente fria, abriu caminho para a entrada de uma massa de ar frio e seco.

Esse cenário marca a primeira onda de frio mais abrangente de 2026, com impacto direto nas temperaturas e na sensação térmica.