Gastronomia

Sopa de pinhão: o segredo da cremosidade em uma receita prática e irresistível

Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/04/26 11h03
Uma fotografia em close-up de uma tigela de sopa quente e apetitosa sobre uma mesa de madeira rústica, coberta por um pano de linho. A sopa é de cor marrom claro, guarnecida com pinhões tostados, cubos de bacon crocante e cebolinha verde picada. Uma colher de metal com cabo martelado está mergulhada na tigela. Ao lado, há duas fatias de pão artesanal com miolo macio e casca dourada, um pequeno saleiro com pimenta preta moída e uma tigela de cerâmica com mais cebolinha picada. No fundo desfocado, à direita, um fogão a lenha de ferro fundido está aceso, com chamas e troncos de madeira visíveis. À esquerda, uma grande janela de madeira emoldura uma vista panorâmica de uma floresta de araucárias sob um céu nublado e encoberto, com a neblina matinal pairando entre as árvores. A luz natural suave vinda da janela ilumina a cena, criando uma atmosfera acolhedor e convidativa. A foto é capturada em um ângulo ligeiramente elevado.
Uma sopa de pinhão é a melhor pedida para dias de frio que estão chegando. Foto criada por inteligência artificial.

O friozinho que está chegando a Curitiba e todo o Paraná pede um preparo que aqueça o corpo e traga o sabor da terra. Entre as diversas opções de caldos, a sopa de pinhão se destaca pela textura densa e pelo sabor levemente adocicado da semente da araucária, que ganha um contraste perfeito com ingredientes defumados.

“Isso sim é comida de verdade”, garantiu o chef curitibano Rui Morschel ao apresentar sua versão do prato, que prioriza o sabor apurado em um passo a passo simplificado.

O grande diferencial desta receita está na base: em vez de utilizar apenas o grão inteiro, parte do pinhão é processada para criar um creme aveludado que dispensa o uso de farináceos ou espessantes artificiais.

Ingredientes

  • Pinhão cozido e descascado (uma parte para bater e outra para fatiar);
  • Caldo de legumes caseiro;
  • Bacon picado e linguiça calabresa em cubos;
  • Cebola e alho picados;
  • Vinho branco;
  • Sal e noz-moscada a gosto;
  • Cebolinha fresca para finalizar;
  • Óleo (ou azeite) para refogar.
+ Leia mais

Modo de Preparo

1. A base cremosa: O primeiro passo para garantir a consistência ideal é utilizar o liquidificador. Bata uma porção do pinhão já cozido com o caldo de legumes até obter uma mistura homogênea. Essa base será a responsável por engrossar a sopa naturalmente durante o cozimento.

2. O refogado aromático: Em uma panela grande, aqueça um fio de óleo e adicione o bacon e a calabresa. Deixe fritar até que fiquem bem dourados e soltem a gordura natural, que servirá de base para o sabor. Em seguida, acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem translúcidos. Adicione o restante dos pinhões cozidos, desta vez fatiados, para garantir textura ao prato.

3. Deglacear e cozinhar: Despeje um pouco de vinho branco para soltar o “fundinho” da panela (o que agrega complexidade ao sabor) e tempere com sal. Adicione a mistura de pinhão batida no liquidificador e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 40 minutos. Esse tempo é essencial para que os sabores se unam e a sopa atinja o ponto de cremosidade desejado.

+ Leia mais

Finalização

Para elevar o prato, rale um pouco de noz-moscada na hora, o que confere um aroma clássico e reconfortante às sopas de inverno. Sirva bem quente em bowls ou pratos fundos e finalize com bastante cebolinha picada, que traz o frescor necessário para equilibrar o peso dos defumados.

O resultado é uma refeição robusta, com a assinatura de quem entende o paladar paranaense, ideal para ser compartilhada em noites geladas.

