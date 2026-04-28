Sopa de pinhão: o segredo da cremosidade em uma receita prática e irresistível

O friozinho que está chegando a Curitiba e todo o Paraná pede um preparo que aqueça o corpo e traga o sabor da terra. Entre as diversas opções de caldos, a sopa de pinhão se destaca pela textura densa e pelo sabor levemente adocicado da semente da araucária, que ganha um contraste perfeito com ingredientes defumados.
“Isso sim é comida de verdade”, garantiu o chef curitibano Rui Morschel ao apresentar sua versão do prato, que prioriza o sabor apurado em um passo a passo simplificado.
O grande diferencial desta receita está na base: em vez de utilizar apenas o grão inteiro, parte do pinhão é processada para criar um creme aveludado que dispensa o uso de farináceos ou espessantes artificiais.
Ingredientes
- Pinhão cozido e descascado (uma parte para bater e outra para fatiar);
- Caldo de legumes caseiro;
- Bacon picado e linguiça calabresa em cubos;
- Cebola e alho picados;
- Vinho branco;
- Sal e noz-moscada a gosto;
- Cebolinha fresca para finalizar;
- Óleo (ou azeite) para refogar.
Modo de Preparo
1. A base cremosa: O primeiro passo para garantir a consistência ideal é utilizar o liquidificador. Bata uma porção do pinhão já cozido com o caldo de legumes até obter uma mistura homogênea. Essa base será a responsável por engrossar a sopa naturalmente durante o cozimento.
2. O refogado aromático: Em uma panela grande, aqueça um fio de óleo e adicione o bacon e a calabresa. Deixe fritar até que fiquem bem dourados e soltem a gordura natural, que servirá de base para o sabor. Em seguida, acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem translúcidos. Adicione o restante dos pinhões cozidos, desta vez fatiados, para garantir textura ao prato.
3. Deglacear e cozinhar: Despeje um pouco de vinho branco para soltar o “fundinho” da panela (o que agrega complexidade ao sabor) e tempere com sal. Adicione a mistura de pinhão batida no liquidificador e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 40 minutos. Esse tempo é essencial para que os sabores se unam e a sopa atinja o ponto de cremosidade desejado.
Finalização
Para elevar o prato, rale um pouco de noz-moscada na hora, o que confere um aroma clássico e reconfortante às sopas de inverno. Sirva bem quente em bowls ou pratos fundos e finalize com bastante cebolinha picada, que traz o frescor necessário para equilibrar o peso dos defumados.
O resultado é uma refeição robusta, com a assinatura de quem entende o paladar paranaense, ideal para ser compartilhada em noites geladas.