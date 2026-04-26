Sopa de cebola francesa: o segredo de poucos ingredientes para o caldo perfeito

Poucas receitas são tão emblemáticas no inverno quanto a sopa de cebola francesa. Embora pareça um prato sofisticado de restaurante, a base da sua magia reside na simplicidade: cebola, manteiga, pão, farinha e temperos.

O segredo para que ela não fique com gosto de “água com cebola”, segundo especialistas, não está em temperos caros, mas na paciência.

Caramelização Lenta é o segredo dos chefs para a legítima sopa de cebola. “Refogue as cebolas na manteiga e acrescente os temperos. Tampe e a cada cinco minutos abre a mexa, deixando a cebola colorida. Esse processo faz a cebola perder toda a agressividade que nos faz chorar, ficando muito agradável”, explicou o chef Erick Jacquin em um video sobre os segredos da sopa de cebola.

O erro mais comum — e que separa uma sopa de restaurante de uma “água com cebola” feita em casa — é a falta de paciência na caramelização das cebolas.

Como fazer uma sopa de cebola perfeita em casa

As Cebolas: Corte cebolas grandes em fatias finas (meia-lua): conte duas cebolas para cada adulto, segundo a dica do chef Erick Jacquin. O Cozimento: Derreta duas colheres de sopa de manteiga e adicione as cebolas. Cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que fiquem marrom-douradas. Coloque um pouco de farinha para dar liga. O Caldo? Acrescente água aos poucos. Se quiser, Jacquin libera um pouco de vinho branco seco para a receita. A Finalização: Sirva em um bowl com uma fatia de pão baguete tostada por cima. Se quiser um toque extra, polvilhe queijo.