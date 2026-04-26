Clássico

Sopa de cebola francesa: o segredo de poucos ingredientes para o caldo perfeito

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 26/04/26 15h15
Uma fotografia de comida foca em um prato fundo de porcelana branca com sopa de cebola francesa, no centro. A sopa caramelizada é finalizada com uma pitada de cebolinha verde picada. O prato está colocado sobre uma mesa de madeira bem posta. À esquerda, há um pequeno prato com fatias de pão baguete e um ramekin de manteiga amolecida com uma faca de espalhar em cima. No centro, ao fundo, há galhetas de azeite e vinagre balsâmico e um moedor de pimenta de madeira. À direita, uma taça de vinho tinto cheia, um copo de água vazio e um jarro de cerâmica esbranquiçada sobre um guardanapo de linho cinza com uma colher de sopa de aço inoxidável em cima. A iluminação é suave e natural, vinda de uma janela à direita.
Sopa de cebola é uma delicia e requer poucos ingredientes. Foto: Arquivo.

Poucas receitas são tão emblemáticas no inverno quanto a sopa de cebola francesa. Embora pareça um prato sofisticado de restaurante, a base da sua magia reside na simplicidade: cebola, manteiga, pão, farinha e temperos.

O segredo para que ela não fique com gosto de “água com cebola”, segundo especialistas, não está em temperos caros, mas na paciência.

Caramelização Lenta é o segredo dos chefs para a legítima sopa de cebola. “Refogue as cebolas na manteiga e acrescente os temperos. Tampe e a cada cinco minutos abre a mexa, deixando a cebola colorida. Esse processo faz a cebola perder toda a agressividade que nos faz chorar, ficando muito agradável”, explicou o chef Erick Jacquin em um video sobre os segredos da sopa de cebola.

O erro mais comum — e que separa uma sopa de restaurante de uma “água com cebola” feita em casa — é a falta de paciência na caramelização das cebolas.

Como fazer uma sopa de cebola perfeita em casa

  1. As Cebolas: Corte cebolas grandes em fatias finas (meia-lua): conte duas cebolas para cada adulto, segundo a dica do chef Erick Jacquin.
  2. O Cozimento: Derreta duas colheres de sopa de manteiga e adicione as cebolas. Cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que fiquem marrom-douradas. Coloque um pouco de farinha para dar liga.
  3. O Caldo? Acrescente água aos poucos. Se quiser, Jacquin libera um pouco de vinho branco seco para a receita.
  4. A Finalização: Sirva em um bowl com uma fatia de pão baguete tostada por cima. Se quiser um toque extra, polvilhe queijo.
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