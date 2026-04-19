Vai comprar pinhão na estrada? Veja quais cuidados tomar

A temporada de comercialização de pinhão no Paraná está em pleno andamento e traz consigo um importante alerta sobre segurança viária. O produto frequentemente é vendido às margens das rodovias, junto aos acostamentos, criando situações de risco para vendedores ambulantes e motoristas que param para comprar a semente ou simplesmente transitam pelas vias.

Na região administrada pela EPR Litoral Pioneiro, que engloba as rodovias entre Curitiba e o Litoral e os trechos que conectam os Campos Gerais ao Norte Pioneiro, existem vários pontos onde essa comercialização acontece. Para enfrentar esse cenário, a concessionária ampliou um plano de orientação direcionado aos ambulantes e usuários das rodovias.

Através do Programa Conviver, equipes da empresa receberam treinamento específico para orientar vendedores nesses locais, transmitindo informações sobre os perigos aos quais ficam expostos ao permanecerem nas margens das rodovias.

Entre as principais ameaças estão:

contato direto com o tráfego em alta velocidade, que pode provocar acidentes graves;

a falta de infraestrutura adequada para pedestres e veículos;

as paradas bruscas, que elevam o risco de colisões;

o descarte inadequado de resíduos, que prejudica as condições de higiene e pode atrair animais;

além da exposição prolongada ao clima e ao fluxo intenso de veículos.

Venda de pinhão na estrada configura infração de trânsito

Sob o aspecto legal, a prática também representa infração grave, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. O acostamento possui destinação exclusiva para situações de emergência e deve estar livre para a circulação de ambulâncias, veículos de apoio, guinchos e viaturas das polícias rodoviárias.

“Quando esses espaços estão obstruídos, há prejuízo direto ao trabalho das equipes de resgate, e o tempo de resposta em ocorrências pode aumentar. Sabemos que, em situações de acidente, o tempo é um fator essencial para salvar vidas”, alerta o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Paulo Linck.

Alternativas seguras para comercialização e compra

Durante as abordagens feitas pelas equipes, a recomendação aos vendedores é procurar locais seguros e regularizados para a venda de pinhão, como estabelecimentos às margens das rodovias que possam funcionar como parceiros. As prefeituras também indicam áreas autorizadas para essa atividade.

“Para os motoristas, a orientação é a mesma: ao sentir vontade de consumir a semente típica do Paraná, optem por pontos regularizados, longe dos acostamentos. A segurança deve estar sempre em primeiro lugar”, reforça Linck.