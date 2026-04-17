Farofa de Pinhão: aprenda a fazer a receita que é a cara do friozinho paranaense

Com a chegada das temperaturas mais baixas, o pinhão volta a ser o protagonista das mesas paranaenses. Mas, para além do consumo tradicional dele cozido ou assado, a semente pode transformar pratos do dia a dia em iguarias sofisticadas. Um exemplo disso é a farofa de pinhão, um acompanhamento que ganha uma nova textura e sabor amendoado ao ser combinado com ingredientes clássicos da culinária nacional.

Para ensinar os segredos desse prato, utilizamos como base as dicas do cozinheiro curitibano Rui Morschel. Ex-participante da 5ª temporada do MasterChef Brasil (2018) e com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Morschel é conhecido por descomplicar técnicas gastronômicas e valorizar ingredientes locais, e sua versão desta farofa destaca-se pela praticidade e pelo custo-benefício.

O segredo da textura perfeita

O diferencial desta receita está no contraste. Enquanto o bacon traz a gordura e o salgado necessários, o pinhão cozido oferece uma maciez que complementa a farinha de milho flocada. Segundo as orientações do vídeo de Rui Morschel (que você pode assistir logo abaixo), o prato é extremamente versátil: você pode controlar a umidade da farofa adicionando água aos poucos, deixando-a mais seca ou mais molhadinha, conforme o seu gosto pessoal.

Além de saborosa, a receita é democrática. Com um tempo de preparo de apenas 20 minutos, ela rende quatro porções com um custo médio de aproximadamente R$ 2,40 por pessoa, provando que é possível comer muito bem gastando pouco.

Como fazer farofa de pinhão?

Confira abaixo o passo a passo simplificado para reproduzir essa delícia em casa:

Ingredientes:

30g de manteiga

200g de pinhão cozido e descascado

100g de bacon picado

100g de cebola picada

20g de alho picado

10g de pimenta dedo-de-moça (sem semente, se preferir menos picância)

150g de farinha de milho flocão

Coentro (ou salsinha), sal e pimenta-do-reino a gosto

Passo a passo:

Dourando o sabor: Em uma panela, leve o bacon para refogar em fogo baixo. O objetivo é que ele doure lentamente, soltando a própria gordura, que servirá de base para o restante do prato. Assim que estiver crocante, reserve o bacon. O refogado: Na mesma panela, adicione a cebola, o alho, a pimenta e a manteiga. Deixe refogar bem até que os aromas subam e a cebola fique translúcida. A farinha e a umidade: Adicione a farinha de milho flocão. O truque aqui é colocar um pouco de água gradualmente, mexendo sempre para que a farinha umedeça e cozinhe levemente, atingindo a textura de sua preferência. Finalização: Volte o bacon para a panela, adicione os pinhões cozidos (que podem estar inteiros ou picados) e finalize com o coentro ou salsinha fresca. Corrija o sal e a pimenta-do-reino antes de servir.

Conclusão

A receita de farofa de pinhão é a prova de que ingredientes simples, quando bem executados, garantem um resultado digno de chef. Seja para acompanhar o churrasco de domingo ou para dar um toque especial ao arroz com feijão, essa receita é uma forma deliciosa de celebrar a cultura gastronômica do Paraná. Como diz o próprio Rui Morschel, é a “tradicionalíssima farofa brasileira com um toque do sul”. Experimente!