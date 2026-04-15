Pinhão o ano todo: Especialista ensina truque para conservar a semente por 8 meses

A temporada de pinhão 2026, iniciada oficialmente nesta quarta-feira (15/04) no Paraná traz o desafio de conservar a semente que costuma sumir dos mercados e vendinhas em agosto. Para garantir o consumo seguro e prolongado, a melhor forma de armazenar o pinhão fresco é através da refrigeração ou congelamento, mas o segredo do sucesso reside em um processo rigoroso de higienização e secagem antes de guardar.

Seleção e higienização: o primeiro passo

A professora Cleoci Beninca, referência na área de Alimentos do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), explica que a conservação começa com a seleção manual. É necessário descartar sementes danificadas, com fungos ou brotadas para garantir a integridade do estoque.

A especialista recomenda a sanitização em água clorada (10 ml de água sanitária para 1 litro de água) por 15 minutos. Um detalhe vital: as sementes que boiarem devem ser descartadas, pois costumam conter larvas.

Secagem antes do armazenamento

Após o enxágue, o pinhão não deve ser guardado úmido. A secagem pode ser feita em temperatura ambiente por 24 horas ou de forma rápida no forno a 50 °C por 40 minutos.

Segundo a professora Cleoci Beninca, o local de armazenamento deve ser arejado, sem umidade, luz ou calor. Isso evita a proliferação de microrganismos e mantém a qualidade da semente.

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Como congelar pinhão por 8 meses

Para quem deseja atravessar o ano com a semente, o congelamento (abaixo de -18 °C) é a solução ideal, estendendo a vida útil por oito meses ou mais. Basta utilizar sacos plásticos datados.

Caso a ideia seja o consumo a curto prazo, a refrigeração (2 a 10 °C) é suficiente. Este método amplia a durabilidade de apenas alguns dias para até três meses.

O pinhão é um alimento funcional que oferece energia de liberação lenta e uma vasta gama de nutrientes essenciais para a saúde. Seu consumo equilibrado — recomendado entre 6 a 10 unidades por vez.

Quais são os benefícios do Pinhão?

Controle da pressão arterial: É rico em potássio, mineral que ajuda a eliminar o excesso de sódio e relaxar os vasos sanguíneos.

Redução do colesterol: Contém gorduras monoinsaturadas e fitoesteróis que auxiliam na redução do colesterol “ruim” (LDL).

Prevenção de doenças: Nutrientes como ômega-6 e ômega-9 protegem contra infartos e problemas cardíacos.

Digestão e Controle de Peso

Regulação intestinal: A alta concentração de fibras (cerca de 15g por 100g) combate a prisão de ventre e melhora o trânsito intestinal.

Sensação de saciedade: O amido resistente e as fibras formam um gel no estômago que retarda a digestão, ajudando a controlar o apetite.

Baixo índice glicêmico: Ajuda no controle da glicemia, sendo uma opção segura (com moderação) para diabéticos e pré-diabéticos.