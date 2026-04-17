Pudim de 8 minutos? Conheça a receita de chef que viralizou na web

Em tempos de rotinas agitadas, a busca por receitas que unem sabor e rapidez tornou-se o “santo graal” da culinária caseira. A mais nova tendência que domina as redes sociais é o pudim na panela de pressão. O método, que reduz drasticamente o tempo de fogão, promete entregar uma sobremesa tão cremosa e lisinha quanto a versão tradicional feita no forno em banho-maria.

A grande referência dessa técnica é a chef Vivian Carvalho, que soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Em seus conteúdos virais, a chef desmistifica o uso da panela de pressão e prova que a alta gastronomia pode ser acessível, rápida e, acima de tudo, econômica, já que o tempo reduzido de fogo impacta diretamente na economia do gás de cozinha.

O equilíbrio da textura

O sucesso da receita de Vivian Carvalho reside em um detalhe fundamental: a adição do leite em pó. Esse ingrediente extra confere mais corpo e estabilidade ao pudim, garantindo que ele mantenha a estrutura perfeita ao ser desenformado, sem perder a delicadeza que se espera dessa sobremesa clássica.

Receita: pudim de leite na pressão (método Vivian Carvalho)

Ingredientes

Para a Calda:

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de água

Para o Pudim:

1 caixa de leite condensado (395g)

395ml de leite (utilize a própria caixa do leite condensado para medir)

1 xícara de leite em pó

3 ovos

Modo de Preparo

Caramelo: Derreta o açúcar em uma panela até atingir uma cor âmbar. Adicione a água com cuidado e mexa até obter uma calda lisa. Transfira para a forma de pudim e reserve. A Base: No liquidificador, misture o leite condensado, o leite, os ovos e o leite em pó. A dica para um pudim sem furinhos é bater apenas o suficiente para misturar os ingredientes, evitando a formação excessiva de espuma. Montagem: Despeje o conteúdo na forma caramelizada e cubra-a com papel-alumínio, vedando bem as bordas para impedir a entrada de água. Cozimento Express: Coloque cerca de dois dedos de água no fundo da panela de pressão e acomode a forma dentro dela. Feche a panela e leve ao fogo alto. O Tempo: Assim que a panela pegar pressão (começar a chiar), abaixe o fogo e conte exatamente 8 minutos. Segurança: Desligue o fogo e espere a pressão sair completamente de forma natural antes de abrir a panela.

Finalização do Pudim de Panela de pressão

Após retirar a forma da panela, deixe esfriar e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas. O resfriamento é essencial para garantir a consistência ideal e o brilho da calda.