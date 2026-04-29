Sopa de legumes com carne na pressão: o segredo de chef para uma refeição perfeita

Com a queda das temperaturas em Curitiba e toda a região sul do Brasil, a busca por pratos reconfortantes dispara nas plataformas digitais. A sopa de legumes com carne surge como a tendência absoluta da estação, unindo o valor nutricional de ingredientes frescos à agilidade que a rotina moderna exige. Mas como transformar o básico em algo extraordinário?
O toque de quem entende
Com uma comunidade de mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Téia Lofrano é referência em culinária descomplicada e autora de e-books com receitas práticas que se tornaram famosas por “sempre darem certo”. Segundo a chef, essa sopa é versátil: “Aquece no frio, cura ressaca e até ajuda na gripe”, define.
Ingredientes – Sopa de legumes com carne
500g de carne em cubos (acém ou músculo) temperada com sal e pimenta-do-reino Azeite de oliva
1 cebola picada e 3 dentes de alho espremidos
1 talo de alho-poró picado
1,5 litro de água quente
1 colher (sopa) de extrato de tomate
2 folhas de louro e sal a gosto
2 batatas, 2 cenouras e 2 mandioquinhas em cubos
1 xícara de macarrão (capellini, conchinha ou ave maria)
Salsinha fresca a gosto
O passo a passo da chef Téia Lofrano
O refogado: Aqueça o azeite na pressão e sele bem a carne. Adicione a cebola
(refogue por 4 min), o alho e o alho-poró.
Cozimento da carne: Cubra com água quente, adicione o extrato de tomate,
louro e sal. Cozinhe na pressão até a carne ficar macia.
Os legumes: Adicione as batatas, cenouras e mandioquinhas. Cozinhe por
apenas 5 minutos na pressão após iniciar o apito.
O truque da textura: Abra a panela e amasse levemente alguns legumes
para engrossar o caldo naturalmente.
Finalização: Adicione o macarrão e cozinhe por 3 minutos (panela aberta).
Finalize com salsinha fresca.
O resultado é uma sopa com caldo encorpado e legumes no ponto certo. Se preferir
uma consistência mais fluida, basta adicionar um pouco mais de água quente ao
final do preparo.
Sobre a Chef
Téia Lofrano compartilha diariamente técnicas de cozinha prática para milhões de brasileiros, focando em resultados garantidos para quem não tem tempo a perder na cozinha.