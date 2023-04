A partir desta sexta-feira (28), Curitiba recebe pela primeira vez, o festival de cerveja artesanal itinerante Beerland. A festa que é considerada o “Paraíso da Cerveja”, foi sucesso em outras cidades do Brasil e agora chega à capital paranaense, cidade que tem a fama e status de ter grandes cervejarias e muitos fãs da gelada.

O evento será no Bosque São Cristovão, no bairro de Santa Felicidade e terá entrada gratuita. Segundo a organização, serão mais de 10 mil litros de cerveja, com a presença de sommelier e atividades como workshops, para que os fãs aprendam os segredos da cerveja artesanal.

A festa ainda vai contar com a competição “Quem bebe mais rápido”, oficinas de harmonização de chopp e carne, espaço kids com cama elástica, brinquedos infláveis e muito mais. Além da cerveja, o local ainda terá muito churrasco preparado por chefes renomados. A festa vai se encerrar no dia 1º de maio.

Foto: Divulgação/Beerland

Serviço

Beerlan – A Fantástica Terra da Cerveja

Local: Bosque São Cristovão

Endereço: Margarida Ângela Zardo Miranda, 85 – Santa Felicidade

Quando: 28 de abril a 01 de maio

Horário: 12 horas às 22 horas

Entrada gratuita

https://www.facebook.com/beerlandbr

