Curte uma parmegiana? Vem aí um festival exclusivo em Curitiba

A plataforma de Gastronomia Curitiba Honesta confirmou para os meses de junho e julho a realização do 1º Festival da Parmegiana. O evento vai acontecer entre os dias 14 de junho e 2 de julho, reunindo dezenas de restaurantes de Curitiba. Ainda é possível inscrever o seu estabelecimento para participar.

“Fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que um dos pratos mais pedidos na cidade, tanto no presencial quanto no delivery, é o Filet à Parmegiana”, relata Sergio Medeiros idealizador da Curitiba Honesta, que há dez anos realiza festivais gastronômicos na cidade.

Vários restaurantes já estão inscritos no festival, mas ainda há tempo para outros interessados. As inscrições encerram no dia 30 de abril. Os parmegianas serão individuais, com preço único de R$59, e poderão ter variações: com carne bovina, suína, peixes e ainda vegetarianas.

Informações pelo WhatsApp 41 9 9941-9372.